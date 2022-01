Phạt tù 2 sỹ quan cảnh sát giao thông về tội "Tham ô tài sản"

Hai bị cáo Trung, Hùng làm việc Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ) đã có hành vi ra biên lai thu phí thấp hơn quy định để chiếm đoạt số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung (trái) và Võ Việt Hùng tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 25/1, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1985) 16 năm tù, Võ Việt Hùng (sinh năm 1994) 3 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự 2015.



Hai bị cáo từng công tác trong ngành Công an, làm việc tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an quận Thốt Nốt (thành phố Cần Thơ).



Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Trung là cán bộ Cảnh sát giao thông, cấp bậc Đại úy, được phân công công tác tại Tổ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự (Công an quận Thốt Nốt).



Nguyễn Thành Trung được giao nhiệm vụ trực tiếp nhận, ra biên lai, thu tiền lệ phí đăng ký xe môtô, xe máy và quyết toán.



Trong khoảng thời gian từ ngày 30/4/2015 đến 17/6/2019, lợi dụng công việc được giao, bị cáo Nguyễn Thành Trung đã không ra biên lai thu phí và ra biên lai thu phí thấp hơn quy định 4.246 hồ sơ để chiếm đoạt tổng số hơn 2,3 tỷ đồng.



Để tránh bị phát hiện, Trung mang toàn bộ hồ sơ sai phạm cất giấu riêng, không lưu trữ theo quy định cũng như đã chủ động theo dõi, ra biên lai thu lệ phí bổ sung khi có chủ phương tiện đến làm thủ tục mua, bán, đổi biển số, sang tên, chuyển vùng đi nơi khác.



Ngoài ra, Nguyễn Thành Trung còn ra biên lai thu lệ phí cao hơn quy định với 434 hồ sơ với số tiền 88,55 triệu đồng và đã quyết toán nộp hết vào ngân sách Nhà nước. Số tiền này Trung không chiếm đoạt được.



Số tiền hơn 2,3 tỷ đồng chiếm đoạt được, Trung dùng hùn vốn kinh doanh và tiêu xài. Sau khi sự việc bị phát hiện, Trung đã tự nguyện giao nộp toàn bộ (thừa 800.000 đồng do chưa xác định chính xác trước khi khởi tố).



Bị cáo Võ Việt Hùng có cấp bậc Trung úy, được phân công công tác cùng tổ với Trung từ tháng 10/2018 đến 1/6/2020 và cùng làm nhiệm vụ như Trung.



Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Hùng đã không ra biên lai thu lệ phí với 176 hồ sơ, chiếm đoạt gần 119 triệu. Hùng cũng cất giấu riêng đối với các hồ sơ này để tránh bị phát hiện.



Ngoài ra, Hùng còn có hành vi ra biên lai thấp, cao hơn và không ra biên lai do sai sót với 19 hồ sơ.



Số tiền gần 119 triệu chiếm đoạt, Hùng tiêu xài hết. Khi bị phát hiện, Hùng tự nguyện giao nộp toàn bộ (thừa hơn 13 triệu do chưa xác định chính xác trước khi khởi tố).



Cũng theo cáo trạng, Tô Thiện Hòa, chiến sỹ nghĩa vụ được phân công giúp việc cho Tổ đăng ký đã có hành vi chỉnh sửa lại số tiền phải thu thấp hơn số tiền đã thu với 97 hồ sơ, chiếm đoạt 78,8 triệu đồng.



Hòa đã tự nguyện nộp lại toàn bộ. Cơ quan điều tra tách ra chuyển đến Công an quận Thốt Nốt điều tra, xử lý đối với Hòa theo thẩm quyền.



Trần Long Hải là đội trưởng trực tiếp của hai bị cáo Trung và Hùng. Hải không bị xem xét trách nhiệm hình sự nhưng bị kiến nghị Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ có hình thức kỷ luật theo quy định của ngành.



Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức Nhà nước nói chung và đặc biệt uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông.



Việc làm của các bị cáo làm mất lòng tin của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.



Theo Thanh Liêm (TTXVN/Vietnam+)