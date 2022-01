Người có uy tín tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự

(GLO)- Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đóng góp cho phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Họ thực sự trở thành “điểm tựa” của buôn làng, là nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Sau khi va chạm giao thông với một người trong làng, mẹ của anh Rơ Mah Sự (làng Sung O-Boong Nga, xã Ia O, huyện Chư Prông) bị thương. Do không thống nhất được mức đền bù nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Biết chuyện, già làng Rơ Mah Chuyn cùng lực lượng Công an có mặt kịp thời động viên và phân tích để gia đình anh Sự chấp nhận mức đền bù. Anh Sự kể: “Già Chuyn nói rằng tai nạn giao thông là rủi ro không ai mong muốn. Hai bên nên thỏa thuận cho hài hòa, tránh kiện tụng nhau gây mất tình làng nghĩa xóm. Tôi suy nghĩ và chấp nhận mức bồi thường của phía bên kia để lo thuốc men cho mẹ. Bây giờ thì mọi việc đã tốt rồi. Tôi rất cảm ơn già Chuyn”.

Ông Chuyn nguyên là Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông. Năm 2014, sau khi nghỉ hưu, ông được dân làng suy tôn là già làng. Với kiến thức và kinh nghiệm của một cán bộ từng trải, ông Chuyn đã hòa giải thành công nhiều vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Được người dân hiểu và đồng tình nên ông thành công trong việc vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế gia đình, không vượt biên, không tin, không theo FULRO, “Tin lành Đê ga”. Thời gian gần đây, khi một số người trong làng có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19, ông tích cực vận động người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.

Nói về kinh nghiệm trong công tác dân vận, ông Chuyn cho hay: “Trình độ học vấn của bà con trong làng không đồng đều, người dân biết tiếng phổ thông không nhiều. Do đó, tôi nói ngắn gọn bằng cả tiếng Kinh và Jrai để bà con dễ hiểu, dễ làm theo. Mình phân tích những cái đúng, cái sai, gợi ý cách giải quyết hài hòa giữa pháp luật của Nhà nước và phong tục địa phương thì bà con sẽ hoàn toàn đồng ý, tin tưởng”.

Già làng Rơ Mah Chuyn cùng Công an xã Ia O đến thăm gia đình anh Rơ Mah Sự. Ảnh: Thúy Trinh

Cũng như ông Chuyn, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh thực sự là những “điểm tựa” của buôn làng. Bằng trách nhiệm và tình yêu thương với cộng đồng, người có uy tín đã góp sức giải quyết ổn định nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”; hóa giải mâu thuẫn trong nội bộ người dân liên quan đến các vấn đề dân tộc, tôn giáo; tác động, cảm hóa, chuyển hóa tư tưởng hàng trăm đối tượng lầm lỡ. Ngoài ra, người có uy tín đã đồng hành cùng lực lượng Công an vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, tích cực tham gia tố giác tội phạm, đăng ký thực hiện “Gia đình không có người vi phạm pháp luật, không có người phạm tội, không có người tàng trữ, mua bán và sử dụng ma túy”. Họ cũng là những hạt nhân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở với nhiều mô hình như: “3 phòng, 3 chống”, “3 tự quản”, “Khu dân cư an toàn, bình yên không có tội phạm”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Liên gia về an ninh trật tự”; là nòng cốt của các tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra an ninh, tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ tự vệ về an toàn giao thông tại cơ sở. Tiêu biểu trong số này có ông Rơ Ô Bunh (buôn Tang, xã Phú Cần, huyện Krông Pa), ông Rơ Châm Khoan (làng Hreng, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh), ông Ươt (làng Kdung, xã Hà Ra, huyện Mang Yang), ông Kpă Nging (làng Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh), ông Y Duy (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku)…

Nói về những đóng góp to lớn của người có uy tín trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: “Trong những năm qua, người có uy tín luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động Nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu... Qua đó, họ góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Người có uy tín cũng đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; cùng với các lực lượng Công an, Quân đội xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững bình yên ở buôn làng, phòng-chống dịch Covid-19. Người có uy tín thực sự là lực lượng nòng cốt và là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an với Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng”.