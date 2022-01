Nghi phạm chôn tiền sau nhà sau khi dùng súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Nghi phạm vụ cướp 3 tỉ đồng ngân hàng ở Hải Phòng từng có thời gian ở trường giáo dưỡng, thường xuyên vắng mặt tại địa phương.



Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở TP.Hải Phòng

Đối tượng Nguyễn Văn Nam được di lý về Hải Phòng vào khoảng 15h chiều 9.1. Ảnh: HN



Tối 9.1, đại diện UBND xã Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải, Hải Phòng) cho biết, Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng vừa bị công an bắt giữ), từng được giáo dục tại trường giáo dưỡng trong khoảng thời gian từ cuối năm 2011 đến cuối năm 2013. Sau thời gian này, Nguyễn Văn Nam thường xuyên vắng mặt tại địa phương.



Một nguồn tin của Báo Lao Động cho biết, sau khi xông vào chi nhánh Vietcombank cướp số tiền khoảng 3 tỉ đồng, đối tượng Nguyễn Văn Nam chôn giấu một khoản tiền ở sau nhà ở tại xã Nghĩa Lộ, Cát Hải.



Ngoài ra, ngày 8.1, đối tượng này đến một cửa hàng chuyên xe phân khối lớn có địa chỉ tại Hà Nội và mua xe Kawasaki ZX-10R giá niêm yết 729 triệu đồng.



Trước đó, như Báo Lao Động đưa tin, khoảng 15h20' ngày 7.1, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP.Hải Phòng, một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỉ đồng. Sau đó, đối tượng này ra ngoài cửa cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.



Trưa ngày 9.1, tại tỉnh Thái Nguyên, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng), nghi phạm nghi dùng súng cướp tiền hồi 15h20 ngày 7.1, tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank. Đến 15h ngày 9.1, nghi phạm được di lý về TP.Hải Phòng.



