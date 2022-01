Năm 2021 điều tra, phá án của Công an tỉnh Gia Lai đạt 85,3%

(GLO)- Sáng 5-1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã chủ động tập trung, triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt để đảm bảo an ninh, trật tự và phòng-chống dịch Covid-19. Theo đó, Công an tỉnh phát hiện, xử lý 11 đối tượng cầm đầu nhen nhóm FULRO, “Tin lành Đê ga”; phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng phát hiện, xử lý 151 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; xử phạt, cảnh cáo, răn đe 73 trường hợp sử dụng mạng xã hội tuyên truyền, kích động phát tán thông tin sai sự thật để chống phá Đảng, Nhà nước.

Cũng trong năm 2021, tỷ lệ điều tra, phá án đạt 85,3% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 10,3%), án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 90,65%. Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 7,32% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã bắt, vận động đầu thú 116 đối tượng truy nã, trong đó có 41 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; đấu tranh hiệu quả với tội phạm và các vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, tỷ lệ thu hồi tài sản từ án tham nhũng đạt 73,05%.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021. Ảnh: R'Ô HOK

Tai nạn giao thông được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí (giảm 9,47% số vụ, giảm 3,24% số người chết, giảm 16,39% số người bị thương). Ngoài ra, Công an tỉnh đã tăng cường quản lý cư trú, quản lý địa bàn, tập trung triển khai Dự án dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả cao.

Trong năm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Đã kiện toàn cấp ủy 23 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, thành lập 2 chi bộ, chuyển đảng chính thức 33 trường hợp, kết nạp 31 đoàn viên ưu tú; rà soát, bố trí 5 cán bộ Công an chính quy ở các xã, thị trấn, 51 tổ chức Công an xã chính quy trên địa bàn. Đồng thời thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu với 772 cán bộ, chiến sĩ nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu cho lực lượng Công an.

Công an tỉnh cũng đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, phong tỏa, chốt kiểm soát; tham gia chốt chặn tại 69 điểm kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại 64 khu vực cách ly tập trung, 18 cơ sở y tế, tham gia phối hợp truy vết hơn 3.760 F1, 21.600 F2. Đặc biệt, trong đợt người dân từ các tỉnh, thành phía Nam về quê tránh dịch qua địa bàn, Công an tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ điều tiết giao thông, hỗ trợ lương thực, xăng xe miễn phí cho người dân.

Ghi nhận thành tích đã đạt được, ngày 11-12-2021, tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt: “Lực lượng Công an nhân dân-Lá chắn phòng-chống dịch Covid-19-Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” do Bộ Công an tổ chức, Công an tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba, nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: R'Ô HOK

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, lực lượng Công an, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận; củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, chiến sĩ xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc để bảo vệ Đảng và lợi ích của Nhân dân; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân, Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể; Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” đối với 15 tập thể và “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 11 cá nhân.