Mạo danh trên mạng xã hội, lừa đảo hơn 500 triệu đồng

Công an Q.Hoàn Kiếm vừa bắt một đối tượng lên Facebook để tìm những người có tiền... sau đó mạo danh để hack Zalo của bạn bè họ rồi nhắn tin lừa đảo, chiếm đoạt tiền.





Chiều 27.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hoan (27 tuổi, trú xã Triệu Long, H.Triệu Phong, Quảng Trị) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.





Nguyễn Văn Hoan tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, Công an Q.Hoàn Kiếm tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc bị kẻ gian mạo danh người quen để nhắn tin lừa đảo chuyển tiền, chiếm đoạt.



Công an Q.Hoàn Kiếm đã làm việc với các ngân hàng để xác minh chủ tài khoản; đồng thời mời một số người liên quan đến việc mở tài khoản, mua bán tài khoản,… tuy nhiên, toàn bộ các giao dịch thông qua các trang mạng xã hội, người mở tài khoản và người mua tài khoản không biết nhau.



Sau 10 ngày truy xét, Công an Q.Hoàn Kiếm đã bắt giữ Hoan để phục vụ điều tra.



Thẻ ngân hàng Hoan mua trên Facebook để phạm tội. Ảnh: Công an cung cấp



Tại cơ quan công an, Hoan khai sử dụng Facebook cá nhân để đăng bài lên các trang, nhóm mua bán thẻ ngân hàng để thu mua thẻ với mức giá 2,5 triệu đồng/thẻ. Tiếp đó, Hoan sử dụng Facebook để tìm kiếm những người có điều kiện, giàu có, rồi lập tài khoản Facebook có thông tin giống tài khoản của “người có tiền”, sử dụng hình ảnh đại diện của họ rồi gửi lời mời kết bạn với những người trong danh sách bạn bè.



Để tránh bị truy vết, Hoàn thường đến các tiệm internet sử dụng máy tính tại đây truy cập vào trang www.weebly.com có nguồn từ nước ngoài để tạo một đường link giả chứa mã độc, sau đó gửi cho bạn bè của “người có tiền”. Mã độc mà Hoan tạo được ẩn trong link “binhchonanhzalo2021.weebly.com” để vờ nhờ bình chọn ảnh.



Khi ấn vào, đường link sẽ yêu cầu người sử dụng nhập số điện thoại, tên Zalo, mã số bình chọn bất kỳ do Hoan gửi. Sau nhiều bước, Hoan sẽ quản lý được Zalo của người nhấn vào link.



Chiếm được quyền sử dụng, Hoan nhắn tin với những người trong danh sách bạn bè của tài khoản đã hack được với nội dung: “Tài khoản còn đủ 15 triệu 500 không, tài khoản ngân hàng bị lỗi chưa chuyển được. Chuyển giúp vào tài khoản này, tý tài khoản hết lỗi sẽ chuyển lại”, đồng thời gửi số tài khoản mà Hoan đã mua trên mạng xã hội.



Khi có tiền chuyển đến, Hoan liền chuyển tiếp đến nhiều tài khoản khác để tránh bị phát hiện. Sau đó, Hoan mặc áo mưa, khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đến cây ATM rút tiền.



Công an Q.Hoàn Kiếm xác định, Hoan đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của nhiều người trên khắp cả nước.



Quá trình bắt giữ Hoan, công an thu giữ 4 thẻ ngân hàng, 1 điện thoại di động; quần áo, mũ bảo hiểm mà Hoan sử dụng trong quá trình đi rút tiền.

Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)