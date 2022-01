Lừa bán số lô đề với cam kết trúng 100%

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



3 đối tượng lừa đảo bị bắt giữ, khởi tố. Ảnh: CA

Danh tính 3 bị can gồm Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1997), Lê Đức Anh (sinh năm 1989) cùng trú xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn và Phạm Tiến Tân (sinh năm 2001, trú xã Sơn Long, Hương Sơn).

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Sơn Trà, Sơn Long tiến hành điều tra đường dây lừa đảo bằng hình thức cho số lô, số đề do Nguyễn Hồng Sơn cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, Sơn đã lập trang Facebook “Hội đồng xổ số miền Bắc” với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sơn giả mạo là nhân viên công ty xổ số để bán các số theo kết quả xổ số miền Bắc. Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, Sơn đã rủ Tân và Anh cùng tham gia.

Các đối tượng sử dụng điện thoại lên mạng xã hội Facebook tạo tin, bài và đăng tin rao bán số lô, số đề với tỉ lệ trúng 100%. Đây là các số lô, số đề do các đối tượng tự nghĩ ra, không có cơ sở để trúng như cam kết.

Qua điều tra, xác định 3 đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ.C.T (sinh năm 2001, trú Quảng Nam) với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng, công an xác định nhóm này đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại khác trên địa bàn cả nước. Qua kiểm tra tài khoản ngân hàng do Sơn sử dụng có tổng số tiền giao dịch gần 1 tỉ đồng.