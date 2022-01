Liên tiếp mất trộm cáp điện: Thủ đoạn rất tinh vi

(GLO)- Từ tháng 11-2021 đến nay, kẻ gian đã cắt trộm cáp lực hạ áp tại 8 trạm biến áp trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp khá tinh vi, táo tợn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện cũng như tính mạng của người dân.





Anh Huỳnh Quốc Bình-phụ trách Điện mặt trời áp mái của Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) kể: Sáng 26-12-2021, khi đi kiểm tra trạm biến áp của Công ty đặt tại lô C, đường 4, Khu Công nghiệp Trà Đa (TP. Pleiku), anh Bình phát hiện nhiều dây cáp điện có dấu hiệu bị kẻ gian cắt đứt lớp vỏ bọc bên ngoài, phần ruột bên trong “không cánh mà bay”. Trạm nằm trong khuôn viên Nhà máy chế biến gỗ, có tường bao kiên cố nhưng ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Khi bị kẻ gian đột nhập cắt trộm dây cáp điện, Công ty phải tạm ngưng hoạt động 10 ngày để chờ thiết bị về thay thế, tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn bỏ ra khoảng 100 triệu đồng để mua vật tư từ TP. Hồ Chí Minh về thay thế. Công ty đã báo cáo sự việc để Công an TP. Pleiku điều tra làm rõ.

Điện lực TP. Pleiku phối hợp xử lý vụ cắt trộm cáp lực hạ áp ở Công ty cổ phần Tập đoàn Anpha Seven (ảnh đơn vị cung cấp).





Mới đây, ngày 10-1, qua kiểm tra, Điện lực TP. Pleiku phát hiện 2 trạm biến áp của 2 khách hàng ở phường Chi Lăng và xã Gào mất trộm cáp lực hạ áp, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Trong chưa đầy 3 tháng (từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022), Điện lực TP. Pleiku ghi nhận 6 trạm biến áp của khách hàng mất trộm cáp lực hạ áp. Anh Lê Thanh Bình-Tổ trưởng Tổ giám sát, kiểm tra và mua bán điện của Điện lực TP. Pleiku-thông tin: “Đối tượng cắt trộm cáp rất tinh vi, nắm cơ bản kỹ thuật điện. Chúng liên tục thay đổi địa bàn, không cắt trộm tất cả mà chỉ cắt một vài dây để trạm biến áp vẫn hoạt động cũng như chọn trạm biến áp đặt ở nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi. Để mua dây cáp thay thế, chúng tôi phải đặt hàng tại các thành phố lớn, thậm chí là ở nước ngoài nên việc cấp điện cho khách hàng bị gián đoạn nhiều ngày. Mặt khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện, hư hỏng nhiều thiết bị điện khác và tính mạng của khách hàng nếu sơ ý chạm phải chỗ dây rò rỉ do bị cắt trộm”.



Còn theo ông Đoàn Ngọc Minh-Phó Giám đốc Điện lực TP. Pleiku: “Những vụ mất trộm cáp lực hạ áp trạm biến áp khiến khách hàng thiệt hại nặng nề về kinh tế. Đối với 8 vụ mất trộm trong thời gian vừa qua, chúng tôi đều báo với Công an TP. Pleiku để điều tra làm rõ. Hiện vẫn chưa phát hiện đối tượng gây ra các vụ cắt trộm nói trên. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, chúng tôi đã khuyến cáo khách hàng cần chú ý hơn trong việc bảo quản tài sản, cẩn trọng khi kiểm tra các trạm biến áp để tránh sự cố đáng tiếc. Chúng tôi khuyến cáo các cửa hàng phế liệu không nên tiêu thụ, mua lại các vật tư, thiết bị điện mà kẻ gian mang đến bán”.



Các vụ mất trộm cáp lực hạ áp trạm biến áp cũng xảy ra ở một số địa phương khác trong tỉnh. Bà Hồ Thị Minh Hiếu-Phó Trưởng phòng Thanh tra, Bảo vệ, Pháp chế (Công ty Điện lực Gia Lai) cho biết: “Từ tháng 11-2021 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ mất trộm cáp lực hạ áp tại trạm biến áp của khách hàng. Cụ thể, 6 vụ ở TP. Pleiku, 2 vụ ở huyện Ia Grai và Chư Sê. Khi xảy ra vụ việc, Công ty đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc nhanh chóng xuống hiện trường ghi nhận tình hình, tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo tài sản, tính mạng của khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã báo với Công an tỉnh để điều tra các vụ vi phạm an toàn lưới điện, truy bắt kẻ gian”.



