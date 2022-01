Khởi tố thương lái lừa 19 tỉ đồng của người dân nuôi cá lóc

Mua cá lóc của các thương lái nợ tổng số tiền hơn 19 tỉ đồng và mất khả năng thanh toán, bà Cao Thị Mỹ Châu bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Ngày 26.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bà Cao Thị Mỹ Châu (47 tuổi, ngụ ấp Cà Săng, xã Hàm Tân, H.Trà Cú) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bà Cao Thị Mỹ Châu nghe đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Bắc Bình



Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, bà Cao Thị Mỹ Châu cùng gia đình từ tỉnh Đồng Nai chuyển về H.Trà Cú (Trà Vinh) sinh sống và hành nghề mua bán cá lóc. Bà Châu là người trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân và thuê mướn tài xế vận chuyển đem bán cho các vựa cá ngoài tỉnh. Đến ngày 24.4.2021, bà Châu nợ tiền mua cá của 27 hộ dân với tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng.



Do bị siết nợ, bà Châu tiếp tục mua cá để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Trong khoảng thời gian từ 25.4.2021 đến 31.5.2021, bà Châu mua cá của 23 hộ trên địa bàn các huyện Trà Cú, Tiểu Cần, Châu Thành (Trà Vinh) với tổng số tiền hơn 32 tỉ đồng và hứa sau khi bắt cá từ một tuần đến nửa tháng sẽ trả tiền đủ.



Do tin tưởng nên các bị hại đồng ý và thỏa thuận miệng, không làm hợp đồng mua bán. Từ ngày 25.4.2021 đến 14.6.2021, các chủ vựa mua cá của bà Cao Thị Mỹ Châu chuyển thanh toán hơn 35 tỉ đồng tiền cá nhưng bà Châu không trả nợ như đã hứa ban đầu với nông dân mà sử dụng vào mục đích khác, như trả tiền nợ mua cá trước ngày 24.4.2021, trả nợ cá nhân, trả một phần tiền nợ các hộ bán cá sau ngày 25.4.2021...



Các nông dân bị bà Cao Thị Mỹ Châu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã làm đơn tố cáo cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh. Đến thời điểm hiện tại, bà Châu còn nợ tổng số tiền hơn 19 tỉ đồng và mất khả năng thanh toán.

Theo Bắc Bình (TNO)