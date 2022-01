Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống Nhà nước

Bị can Lê Mạnh Hà đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.



Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Mạnh Hà. (Ảnh: TTXVN phát)



Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 12/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Mạnh Hà (sinh năm 1970, trú tại thôn 23, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Quyết định khởi tố vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Theo tài liệu điều tra, bị can Lê Mạnh Hà đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội Youtube, Facebook... nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân...



hám xét nơi ở của Lê Mạnh Hà, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội.



Hành vi của Lê Mạnh Hà đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nên cần phải được nghiêm trị.



Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.



Theo Quang Cường (TTXVN/Vietnam+)