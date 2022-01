Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt người yêu tại Huế

Sau khi có lời qua tiếng lại với chị H., Nguyễn Văn Út đã đánh và đổ xăng lên người chị H. rồi châm lửa. Hậu quả, chị H. phải vào bệnh viện để cấp cứu vì bị bỏng vùng mặt, cổ, ngực, bụng, lưng.



"Hot boy" tẩm xăng đốt người yêu trong cơn cuồng ghen

Đối tượng Nguyễn Văn Út

Chiều 26-1, Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Út (23 tuổi), trú tại phòng 209, khu chung cư G2, phường Hương Sơ, TP Huế có hành vi cố ý gây thương tích.



Trước đó, vào tối 20-1, tại phòng 209, khu chung cư G2, Nguyễn Văn Út có lời qua tiếng lại với chị P.T.N.H. và đã đánh chị H., sau đó đổ xăng lên người chị H. rồi châm lửa.



Hậu quả, chị H. phải vào bệnh viện để cấp cứu vì bị bỏng vùng mặt, cổ, ngực, bụng, lưng.

Công an đang đấu tranh với Nguyễn Văn Út

Công an thành phố Huế đã nhanh chóng xác minh và đến trưa ngày 22-1 thì bắt giữ được Út.



Khám xét tại phòng của Út, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và nhiều hung khí nguy hiểm cất giấu trong phòng.



Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo VĂN THẮNG (SGGPO)