Dẹp ngay trò giả danh tôn giáo để làm từ thiện tại Tịnh thất Bồng Lai

Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến các hoạt động lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.



Tịnh thất Bồng Lai đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ Ảnh: LĐO



Đây là một địa chỉ trong thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện phức tạp, thậm chí vi phạm pháp luật mà dư luận rất quan tâm.



Tịnh thất Bồng Lai, sau này đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ" là cơ sở thờ tự tự phát, mạo nhận, không được giáo hội Phật giáo tỉnh Long An thừa nhận, những người trong cơ sở này không phải là tu sĩ Phật giáo.



Những người đứng đầu tại cơ sở này đã mạo nhận, giả danh Phật giáo, biến nhà riêng thành cơ sở tôn giáo, "biến gia thành tự", tiến hành các hoạt động tôn giáo trái phép, lơi dụng lòng tin, lòng tốt của cộng đồng để trục lợi.



Cơ sở này còn có những hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi này, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo pháp luật. Ví dụ như là các cháu bé ở tại đây đều có mẹ, không phải là trẻ mồ côi được đưa về nuôi như họ tuyên truyền.



Dư luận cho rằng, số tiền mà nhóm Tịnh thất Bồng Lai huy động từ cộng đồng là rất lớn. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền rất lớn đó là bao nhiêu. Nhưng điều quan trọng là số tiền này đã sử dụng vào những việc gì, có minh bạch, công khai hay không, có vi phạm pháp luật hay không?



Ngày 31.10.2021, Báo Lao Động có buổi trao đổi với chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu với chủ đề “Tịnh thất bồng lai” và thủ đoạn tinh vi gắn mác “nuôi trẻ mồ côi". Thông qua những thông tin liên quan đến cơ sở này, chuyên gia Đào Trung Hiếu đã phân tích các khía cạnh pháp lý và nêu ra một số hành vi cần làm rõ. Cụ thể là có dấu hiệu về quan hệ loạn luân, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi.



Ngoài ra, sau khi những chuyện mờ ám tại Tịnh thất Bồng Lai bị phanh phui, đã có nhiều người tố cáo, phản ánh đến Công an tỉnh Long An về các vụ dụ dỗ, quan hệ với trẻ vị thành niên bệnh tâm thần; quan hệ loạn luân…



Cần phải làm rõ và xử lý dứt điểm, dẹp ngay tụ điểm mạo danh tôn giáo này.



Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, nhiều người rất cả tin, không phân biệt thực giả, không tìm hiểu cơ sở tôn giáo đó có được công nhận, có hợp pháp hay không. Cho nên, rất nhiều tổ chức lừa đảo khai thác lòng tốt để làm giàu.



Có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng làm từ thiện là rất quý, nhưng phải tỉnh táo đừng để bị kẻ xấu lừa đảo, giả danh từ thiện để trục lợi.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/dep-ngay-tro-gia-danh-ton-giao-de-lam-tu-thien-tai-tinh-that-bong-lai-991724.ldo

Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)