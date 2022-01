Đang nợ án 20 năm tù, người phụ nữ vẫn "ôm" heroin đi bán

Đang trong thời gian nợ án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, người phụ nữ ở Nam Định tiếp tục bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ khi "ôm" 1 bánh heroin đi bán kiếm lời.





Ngày 10-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết qua công tác trinh sát, vào khoảng 21 giờ ngày 8-1, tại khu vực đường Lương Văn Thăng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh này đã bắt quả tang Phạm Thị Thùy Linh (SN 2000, ngụ phường Vị Xuyên, TP Nam Định) đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ.



Phạm Thị Thùy Linh tại cơ quan công an.



Tại chỗ, qua khám xét, công an phát hiện Phạm Thị Thùy Linh đang cất giấu trong người 1 bánh heroin.



Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Thùy Linh khai nhận mua số ma túy trên ở tỉnh Nam Định mang sang Ninh Bình bán cho đối tượng khác với giá 220 triệu đồng để kiếm lời, khi Linh đang trên đường đi giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ.



Theo hồ sơ, gia đình Phạm Thị Thùy Linh có nhiều người thân đang thụ lý án về ma túy, bản thân Linh là đối tượng đang nợ án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.





Ghi nhận thành tích và chiến công của cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy, sáng ngày 9-1, đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đã đến chúc mừng và thưởng nóng 30 triệu đồng.



Đây là chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy.



Theo TUẤN MINH (NLĐO)