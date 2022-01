Đà Nẵng: Đột kích khách sạn, phá đường dây cá độ bóng đá có súng, ma túy

Ngày 29.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bàn giao vụ cá độ bóng đá quy mô lớn cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng qua trang web agbong88.com, nên chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4), Phòng Hướng dẫn và điều tra án xâm phạm sở hữu (Phòng 8) phối hợp Viện Khoa học hình sự và cục nghiệp vụ - Bộ Công an triệt xóa.

Sau thời gian xác lập chuyên án khám phá, ngày 22.1, Cục Cảnh sát hình sự cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (đóng tại TP.Đà Nẵng) và các đơn vị của Công an TP.Đà Nẵng ập vào khách sạn My Fair (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), khống chế Hoàng Văn Hoan (34 tuổi) cùng 11 đàn em đang sử dụng trái phép ma túy với tang vật 1 gói heroin.

Cùng thời gian, các mũi trinh sát bắt khẩn cấp các đồng bọn của Hoan gồm Phan Phát (biệt danh Phát “đen”, 35 tuổi), Hoàng Trọng Đạt (29 tuổi), Lê Hùng Phương, Trịnh Quang Lợi (cùng 30 tuổi), Lê Khắc Quang Thanh (biệt danh Tý, 25 tuổi), Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Văn Hoàng Quân (cùng 28 tuổi), Nguyễn Đình Thiện Sinh (37 tuổi), Võ Minh Thịnh (26 tuổi), Phan Kim Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “tơ”, 22 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng).

Qua khám xét nơi ở các nghi phạm, lực lượng công an thu giữ 3 khẩu súng, 43 viên đạn, 3 kiếm Nhật, 14 điện thoại di động…

11 nghi phạm trên thừa nhận đã tổ chức cá độ bóng đá trực tuyến trên trang web agbong88.com từ tháng 8.2021 đến nay.

Các nghi phạm này có nhiều tiền án tiền sự, đồng thời cũng là các đối tượng đang bị công an các địa phương truy xét về các hành vi phạm pháp hình sự khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự nhóm cá độ bóng đá để củng cố hồ sơ khởi tố tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật hình sự.