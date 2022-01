Chư Sê mạnh tay xử lý "quái xế"

(GLO)- Trước tình trạng nhiều thanh-thiếu niên càn quấy tụ tập đua xe, làm mất trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm.





Càn quấy trên đường



Chư Sê là một trong những “điểm nóng” về tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đơn cử như vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 29-1-2020 trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Blang. Một nam thanh niên 18 tuổi chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe máy sau khi sử dụng rượu bia chở theo 2 cô gái tông vào xe khách giường nằm tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh khiến cả 3 tử vong tại chỗ.



Vào các ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, Tết, trên một số tuyến đường xuất hiện các nhóm đối tượng điều khiển xe máy độ chế pô, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu, lạng lách với tốc độ cao. Ông Phạm Văn Thân (thôn An Điền, xã Ia Blang) bức xúc: “Nhà tôi ở bên quốc lộ nên thường xuyên chứng kiến đám thanh niên choai choai quậy phá. Các đối tượng này nẹt pô inh ỏi, nhiều khi tự ngã rồi lại dựng xe lên chạy tiếp. Tối đến, tôi không dám đi đâu vì sợ xảy ra tai nạn”.

Nhiều thanh-thiếu niên tham gia vào các nhóm đua xe tự phát. Ảnh: Lê Văn Ngọc



Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê), các nhóm thanh-thiếu niên càn quấy thường tập trung trên quốc lộ 14 thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Chư Sê và huyện Chư Pưh cũng như khu vực giáp ranh thị trấn Chư Sê và các xã lân cận. “Hầu hết là thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số lứa tuổi 15-16, nhận thức pháp luật kém, tâm lý thích thể hiện và đua đòi nên dễ bị lôi kéo vào cuộc đua xe tự phát. Đáng chú ý, một số gia đình nuông chiều, thiếu quản lý, giao phương tiện cho con dù chưa có giấy phép lái xe, đến khi bị lực lượng chức năng xử lý thì mới tá hỏa vì mức phạt rất cao”-Trung tá Tuấn cho hay.



Quyết dẹp nạn “quái xế”



Cũng theo Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, việc xử lý thanh-thiếu niên càn quấy gặp không ít khó khăn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng vi phạm bất chấp nguy hiểm mà tăng ga bỏ chạy. Một số còn manh động lao thẳng xe vào lực lượng thi hành công vụ nhằm tẩu thoát. Trung tá Tuấn chia sẻ: “Các thanh-thiếu niên chưa có việc làm, không có thu nhập nên khi bị xử phạt thì phụ huynh luôn là người đóng phạt. Do đó, nếu các bậc phụ huynh không quản lý, giáo dục tốt con em mình thì hình phạt của lực lượng chức năng sẽ vô tình làm kinh tế gia đình thêm khó khăn”.



Thời gian qua, Công an huyện Chư Sê đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự chủ trì phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự và Công an các xã, thị trấn triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chủ động nắm thông tin về các đối tượng thường xuyên có biểu hiện càn quấy để có hướng xử lý phù hợp. Khi các nhóm thanh-thiếu niên tụ tập đua kéo, Công an huyện Chư Sê chủ động triển khai lực lượng hóa trang, mật phục ở nhiều địa điểm để bám theo và khống chế các đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông.



Với quyết tâm đó, chỉ trong 2 ngày 1 và 2-1 vừa qua, Công an huyện Chư Sê đã xử lý 22 trường hợp vi phạm, tạm giữ 22 phương tiện xe mô tô với các lỗi như: nẹt pô, bốc đầu, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không gắn biển kiểm soát, tự ý thay đổi thiết kế xe… Trước đó, vào dịp Noel 2021, lực lượng Công an cũng đã tạm giữ 29 trường hợp với các lỗi tương tự. “Đơn vị sẽ phối hợp với Công an các xã, thị trấn lập hồ sơ thanh-thiếu niên vi phạm để gọi hỏi, răn đe và tuyên truyền cá biệt. Cùng với đó là rà soát các điểm sửa chữa xe máy, yêu cầu cam kết không độ chế xe. Các lực lượng cũng kết hợp tuần tra công khai và hóa trang để xử lý các nhóm thanh-thiếu niên đua kéo tự phát. Chúng tôi kiên quyết dẹp nạn quái xế này để bà con đón Tết Nguyên đán an toàn, bình yên”-Trung tá Tuấn nhấn mạnh.



LÊ VĂN NGỌC