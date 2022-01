Chư Pưh: 12 tháng tù dành cho đối tượng sản xuất cóng để sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Chiều 12-01, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 12 tháng tù đối với bị cáo Rmah Then (SN 1999, trú thôn Plei Thơ Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh) về tội “Sản xuất phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy”.





Bị cáo Rmah Then tại phiên tòa. Ảnh: Quang Lê

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, để có tiền tiêu xài cá nhân và có dụng cụ cho bản thân sử dụng ma túy đá, ngày 25-7-2021, Rmah Then đã đặt mua vật liệu để chế tạo ra những chiếc cóng (là dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy đá) trên mạng xã hội.



Sau khi có vật liệu, Then sử dụng điện thoại di động để lên mạng học cách thức và chuẩn bị công cụ chế tạo. Trong ngày 29-7-2021, một mình Then chế tạo tổng cộng 7 chiếc cóng. Then đã bán nợ cho Siu Ngot (SN 1999, trú cùng thôn Plei Thơ Ga A) và Kpuih Tơ Leng (SN 1999, trú thôn Plei Thơ Ga B, xã Chư Don) mỗi người một chiếc cóng với số tiền 50.000 đồng/chiếc, Then cho bạn mình là Rcom Phao (SN 1999, trú thôn Plei Thơ Ga B) 2 chiếc cóng, số còn lại chưa kịp bán thì bị Công an phát hiện và thu giữ.



QUANG LÊ