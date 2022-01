Cảnh sát hình sự Hà Nội điều tra vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành

Trước những dấu hiệu bất thường nghi bị bạo hành của bệnh nhân là bé gái 3 tuổi, bệnh viện đã trình báo và công an vào cuộc.



Hình ảnh nhiều dị vật găm vào đầu bé gái 3 tuổi nghi bạo hành. Ảnh: Gia đình cung cấp.



Sáng 19.1, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý điều tra vụ cháu bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân và có dị vật giống đinh ghim ở sọ não.



"Phòng Cảnh sát hình sự được giao chủ trì điều tra để đưa ra kết luận chính xác", vị lãnh đạo Công an Hà Nội này cho hay.



Đánh giá vụ việc xảy ra có tính chất "nhạy cảm" và được dư luận quan tâm, vị lãnh đạo nhấn mạnh, sau khi làm rõ bản chất vụ việc, cơ quan công an sẽ thông tin thêm.



Như Báo Lao Động đưa tin, khoảng 17h23' ngày 17.1, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.



“Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi hôn mê nghi viêm màng não, sau khi bệnh nhi nhập viện khoảng 1 giờ, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên - Bệnh viện Xanh Pôn”, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất Vương Trung Kiên cho biết.



Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần.



Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật.



Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã trình báo Công an huyện Thạch Thất, UBND huyện Thạch Thất và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.



Ông Kiên cũng cho biết thêm, thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn mà ông có được, sau khi phía bệnh viện này tiến hành chụp cắt lớp, nhận thấy có những hình ảnh như đinh bắn vào sọ.



"Trên hình ảnh phim chụp X-Quang cho thấy có dị vật giống 9 đinh được bắn vào sọ bé gái 3 tuổi này. Hiện tình trạng bệnh nhân nặng, tiên lượng tử vong rất cao”, ông Kiên cho hay.



Liên quan đến vụ việc, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, thông tin về cháu bé quá sốc với nhiều người. Nếu kết quả xác minh đúng là những chiếc đinh đã đâm vào đầu cháu bé ở nhiều phía khác nhau như vậy thì chắc chắn là có tác động ngoại lực chứ không phải là một vụ tai nạn.



Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, theo thông tin các cơ quan chức năng xác định, cháu bé khi vào viện trong tình trạng hôn mê, co giật, chụp phim sọ não thấy có khoảng 9 vật nghi là đinh bắn, có thể thấy cháu bé bị đinh găm vào đầu là do tác động trực tiếp của loại hung khí nguy hiểm gây nên.



Cả hai luật sư cùng cho rằng, nếu có căn cứ xác định dị vật là những chiếc đinh kim loại, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015 để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.



Theo Quang Việt (LĐO)