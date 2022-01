Bí mật của gã đàn ông kín tiếng, cùng vợ con vào Đà Nẵng lập nghiệp

Trốn truy nã về tội “Cướp tài sản” suốt 17 năm, Thái Văn Hòa cuối cùng bị bắt khi cùng vợ con vào Đà Nẵng lập nghiệp.





Ngày 22-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bàn giao Thái Văn Hòa (45 tuổi, trú phường 10, quận 6, TP HCM) cho Công an tỉnh Phú Yên xử lý theo thẩm quyền. Hòa là đối tượng bị truy nã 17 năm qua vì tội "Cướp tài sản" vào năm 2005.



Theo quyết định truy nã, năm 2005, Hòa quen với Vũ Ngọc Hà và Nguyễn Thành Tâm (cùng quê tỉnh Nam Định). Do không có việc làm, Hòa định về quê nhưng Hà và Tâm rủ Hòa ở lại, cùng nhau lên kế hoạch đi cướp.



Ngày 24-10-2005, Hà và Tâm thuê xe taxi do tài xế Nguyễn Thanh Tùng điều khiển chạy từ Bình Định vào Phú Yên. Tại một khách sạn ở Phú Yên, cả nhóm cho anh Tùng uống bia có bỏ thuốc ngủ, sau đó lấy xe taxi bỏ trốn vào TP HCM.





Thái Văn Hòa ngỡ ngàng vì bị bắt sau 17 năm trốn truy nã



Nhóm đối tượng làm giấy tờ giả cho xe taxi rồi đem vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bán hơn 14.000 USD, chia nhau tiêu xài. Sau đó, Hà và Tâm bị bắt.



Thấy đồng bọn sa lưới, Hòa lẩn trốn nhiều địa phương khác nhau. Sau 17 năm trốn truy nã, Hòa cùng vợ con ra Đà Nẵng sinh sống, dự định lập nghiệp tại đây.



Sau thời gian trốn nã, đối tượng rất cẩn trọng, không giao tiếp, không đăng ký tạm trú để tránh sự chú ý của cơ quan công an.



Tuy nhiên, đến tối 20-1, Hòa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) và Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ.

