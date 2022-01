Bị mắng vì chém 2 người hàng xóm, con trai cầm dao phay đuổi chém mẹ và bác ruột

Sau khi dùng dao gây thương tích cho 2 người hàng xóm, vừa sử dụng ma túy tổng hợp còn đang trong "cơn phê", bị mẹ mắng, Cường cầm dao phay đuổi chém mẹ và bác ruột.





Ngày 6-1, Tòa án nhân dân TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, ở số 65, đường Lê Viết Hưng, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.



Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ ngày 19-6-2021, thấy Nguyễn Văn Cường có biểu hiện say rượu nên người hàng xóm là anh Nguyễn Văn D. đã gọi điện thoại cho anh Lê Văn T. và một số người khác ở xung quanh đến khuyên về nhà nhưng Cường không nghe. Thấy vậy, mọi người giữ tay Cường để anh D. lấy nước tạt vào mặt, lấy khăn lau mặt nhằm giúp Cường tỉnh rượu rồi đưa về nhà.



5 ngày sau, do bực tức nhóm của anh D. tạt nước vào mặt và cho rằng anh T. đã lấy của mình 500.000 đồng, Cường cầm dao sang xưởng của anh D. rồi lao vào chém anh này. Anh D. giơ chân phải lên đỡ thì bị Cường chém trúng vào lòng bàn chân phải gây thương tích. Trên đường về, thấy anh T. đang đứng nói chuyện với hàng xóm, Cường tiếp tục cầm dao xông vào chém khiến anh T. bị thương ở tay, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 13%.



Đến tối 26-6, vừa sử dụng ma túy tổng hợp xong, vẫn đang "cơn phê" thì bị mẹ mắng vì chém 2 người hàng xóm là anh D. và anh T., Cường liền đạp 2 phát vào chân mẹ mình và chửi bới. Không dừng ở đó, 30 phút sau, Cường cầm dao phay đuổi chém mẹ và bác ruột. Rất may, 2 người không bị Cường chém trúng. Cường tiếp tục cầm dao, gậy cao su đe dọa, thách thức mọi người. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an TP Hải Dương khống chế, bắt giữ được Nguyễn Văn Cường.



Với hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử TAND TP Hải Dương đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 30 tháng tù về tội cố ý gây thương, 27 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng , tổng hợp hình phạt là 4 năm 9 tháng.

Theo Tr.Đức (NLĐO)