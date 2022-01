Bắt hai "tú ông" lập đường dây mại dâm "baby-daddy"

Ngày 24/1, Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện đường dây tổ chức môi giới mại dâm thông qua hội nhóm trên mạng xã hội Telegram với gần 4.000 thành viên.



Hai đối tượng cầm đầu đường dây mại dâm.





Theo điều tra, đối tượng quản trị hội nhóm thường xuyên đăng tải thông tin của gái bán dâm (Baby) có địa bàn hoạt động tại một số quận, huyện trên thành phố Hà Nội, tiêu chí giới thiệu “PGA là sinh viên, nhân viên công sở,…”; khi có nhu cầu, các khách mua dâm (Daddy) phải liên hệ trước với thành viên quản trị của nhóm để yêu cầu đặt “Baby” và thỏa thuận tiền.



Sau khi “Baby” nhận được tiền từ “Daddy” sẽ chuyển phần trăm số tiền bán dâm này tới đối tượng quản lý, môi giới, số tiền bán dâm này dao động khoảng 10 triệu đồng tùy theo các gói thỏa thuận. Quá trình đấu tranh xác định, “Baby” ở độ tuổi 18 đến 25, một số là sinh viên, nhân viên của công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.



Thực hiện kế hoạch triệt phá, 5 tổ công tác (4 tổ tại Hà Nội, 1 tổ tại Nghệ An) đã tiến hành kiểm tra hành chính, triệu tập, khám xét tại 5 địa điểm là nơi mua bán dâm, là nơi ở của các đối tượng.



Kết quả, đã triệu tập 3 đối tượng hoạt động môi giới mại dâm là Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi), Bùi Anh Quân (21 tuổi), Phạm Sỹ An (21 tuổi), kiểm tra phát hiện các cặp nam nữ đang có hoạt động mua bán dâm; khám xét thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động môi giới mại dâm của các đối tượng.



Bước đầu các đối tượng đã khai nhận, vào khoảng tháng 7/2021, Bùi Anh Quân và Nguyễn Trung Kiên bàn bạc với nhau lập nhóm trên mạng xã hội Telegram mục đích môi giới giữa gái bán dâm và khách có nhu cầu mua dâm trên mạng.



Kiên, Quân đã lập tài khoản cá nhân để liên lạc, liên hệ trên nhóm với gái mại dâm và khách mua dâm. Theo thỏa thuận Quân (có sự giúp sức của Phạm Sỹ An) là người đi tìm “baby” có nhu cầu bán dâm trên các trang mạng xã hội; Kiên là người liên hệ với các “baby” để nhận ảnh, thông tin của “baby” sau đó đăng lên nhóm; đồng thời Kiên cũng là người trực tiếp liên hệ, trao đổi với các “baby”, “daddy” (chủ yếu là các thành viên trong nhóm) để môi giới, giao dịch mua bán dâm.



Ngoài ra, Bùi Anh Quân còn tự quản lý một vài nhóm Telegram khác để hoạt động môi giới mại dâm.



Để tìm các “baby”, các đối tượng Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An đã tham gia vào rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội (Tinder, Telegram) liên quan về PGA, Baby, Daddy, kết hợp các mối quan hệ xã hội, các đối tượng tiến hành lôi kéo, dụ dỗ các “baby” tham gia đường dây mua bán dâm thông qua hội nhóm trên không gian mạng.



Hiện tại, Phòng 5 Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo LÊ TÚ (NDĐT)