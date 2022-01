Bắt đối tượng làm giả giấy tờ mang đi cầm cố

Ngày 23-1, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố và bắt tạm giam Ninh Tô Rít (SN 1991; ngụ huyện Bình Đại) để điều tra về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Theo thông tin ban đầu, tháng 4-2020, Rít thông qua mạng xã hội đã làm giả 2 giấy chứng nhận ôtô và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nguyễn Thị Kim Oanh (vợ của Rít) và Rít đứng tên.



Có giấy giả này, Rít cùng vợ ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho ông P.Đ.P để vay 100 triệu đồng. Ông P. phát hiện giấy giả nên yêu cầu Rít trả lại tiền.





Ninh Tô Rít (Ảnh: CABT)





Riêng 2 giấy đăng ký ôtô giả, Rít thế chấp cho bà H.T.H để vay 830 triệu đồng. Còn 2 ôtô, Rít đã đem thế chấp ngân hàng để vay tiền. Bà H phát hiện giấy đăng ký xe của Rít thế chấp là giả, yêu cầu trả lại tiền nhưng Rit không trả nên bà H. đã trình báo công an.



Đến nay, Rít đã trả cho bà H. 500 triệu đồng. Ngoài ra, Rit còn thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho một người khác để vay tiền.



Sau khi khởi tố, Công an tỉnh Bến Tre đề nghị ai là nạn nhân của Rit liên hệ cơ quan công an qua số điện thoại 0693.561036 để cung cấp thông tin.

Theo M. SƠN (NLĐO)