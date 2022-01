Bắt đối tượng 9x lập sàn giao dịch tiền ảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Hơn 2000 nhà đầu tư đã "sập bẫy" sàn giao dịch tiền ảo của Nguyễn Hoàng Huy, sinh năm 1995 và bị đối tượng này chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vừa triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995, trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy là lập trình viên đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com phát hành đồng tiền ảo MKC rồi bán, bàn giao cho đối tượng khác quản trị điều hành.

Tại Cơ quan Công an, Huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch số này theo yêu cầu của đối tượng quản trị, điều hành là quảng bá sản phẩm có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, có giấy phép hoạt động, đồng thời tạo chu kỳ 15 ngày tăng giá đồng MKC một lần để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư. Khi nhà đầu tư mua đồng MKC thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa, không rút ra được.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định trong 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2021), sàn đã thu hút hơn 2.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, đối tượng Huy còn khai nhận đã thiết lập 8 sàn giao dịch tiền ảo khác bán cho các đối tượng khác điều hành để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư… Đây là sàn giao dịch tiền số thứ hai bị Công an thị xã Duy Tiên triệt phá trong thời gian qua.

Đối tượng Huy đã thiết lập 8 sàn giao dịch tiền ảo bán cho các đối tượng khác điều hành để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Ảnh: CACC

Hiện các Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.