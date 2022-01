Án mạng tại quận 12, TP HCM

Vụ án mạng xảy ra sau khi nhóm người tổ chức ăn nhậu tại nhà trọ ở quận 12, TP HCM.





Ngày 21-1, các phòng nghiệp Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 12 xác minh, truy bắt những người có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại hẻm 343 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12.



Theo thông tin ban đầu, tối 20-1, một nhóm người đến nhậu tại nhà ông Phi tại hẻm 343. Hơn 20 giờ tối cùng ngày, người dân thấy ông Phi trong tình trạng say xỉn, ngồi ở ngoài đường, phía trước nhà la thất thanh "có án mạng".





Con hẻm nơi xảy ra sự việc





Căn nhà nơi nạn nhân tử vong đã bị nêm phong



Người dân chạy đến thì một số người nhanh chóng rời đi, bên trong nhà ông Phi có ông N.T.H. (SN 1977, quê Vĩnh Long) đã tử vong.



Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai ban đầu những người liên quan.



Theo ghi nhận tại hiện trường, căn nhà ông Phi ở hiện đã được lực lượng chức năng niêm phong, kéo dây bên ngoài.



Hiện Công an TP HCM đang phối hợp với công an quận 12 trích xuất camera an ninh và truy bắt những người liên quan đến cái chết của nạn nhân.



Một người dân sống gần đó cho biết căn nhà xảy ra án mạng là nhà trọ và không ai biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)