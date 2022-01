2 đối tượng cướp iPad của con công nhân đang học online ở phòng trọ bị bắt

Ngày 6.1, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Bùi Việt Thắng (31 tuổi, ngụ huyện Long Thành) và Bùi Nguyễn Hoàng Trường (25 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Trích xuất camera, nhận dạng 2 kẻ cướp gây phẫn nộ dư luận ở Đồng Nai

Hai đối tượng Thắng và Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Hà Anh Chiến



Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này đã thừa nhận hành vi cướp iPad của 2 cháu nhỏ là con công nhân đang học trực tuyến trong phòng trọ tại phường Long Bình Tân, TP.Biên Hoà.



Sau đó, đối tượng cướp đã bán máy tính bảng này cho một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn TP.Biên Hòa và chia nhau tiêu xài. Được biết, cả hai đối tượng sống lang thang, không có nơi ở nhất định.



Trước đó, chiều ngày 3.1, hai con nhỏ (bé gái 5 tuổi, bé trai 7 tuổi) của vợ chồng chị Võ Thị Tuyền (là công nhân), ngụ tại KP3A, Phường Long Bình Tân, TP.Biên Hoà đang học trực tuyến trên chiếc máy tính bảng iPad ở phòng trọ thì có 2 thanh niên đi xe máy vào, một đối tượng ngồi trên xe, đối tượng còn lại xuống xe tìm cách vào phòng trọ.



Theo camera ghi lại, thời điểm này, bên ngoài đối tượng lớn tiếng dọa nạt, bên trong do hoảng sợ nên hai bé khóc thét, liên tục gọi mẹ. Một lát sau, bé trai cầm chiếc iPad đưa qua cửa sổ cho tên cướp.





Bị doạ nạt, cháu bé phải đưa iPad cho đối tượng lạ mặt. Ảnh cắt từ clip





Theo chị Tuyền, con chị kể lại, tên cướp có bộ mặt rất hung dữ, tên cướp cầm một cái cây bự bẻ khóa, khi không bẻ được đập ầm ầm vào cửa, rồi còn vòng ra phía sau phá cửa nhưng bất thành. Nhưng do 2 đứa bé quá hoảng sợ nên đã mở cửa sổ và đưa chiếc iPad ra theo yêu cầu của tên cướp.



Chị Tuyền cho biết, chị quê ở Đồng Tháp, làm công nhân ở Đồng Nai gần 10 năm nay, thuê trọ tại P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).



Thời gian qua do dịch COVID-19 nên 2 đứa con của vợ chồng chị (bé gái 5 tuổi, bé trai 7 tuổi) không có nơi gửi, mỗi khi vợ chồng đi làm thì để 2 cháu ở nhà, học trực tuyến.



Chị Tuyền cho biết thêm, giá trị chiếc iPad chị mua khoảng 5 triệu đồng.



Hiện, công an cũng đã thu giữ tang vật là máy tính bảng và tiếp tục điều tra làm rõ.



https://laodong.vn/phap-luat/2-doi-tuong-cuop-ipad-cua-con-cong-nhan-dang-hoc-online-o-phong-tro-bi-bat-992390.ldo

Theo HÀ ANH CHIẾN (LĐO)