Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra: Xung kích đấu tranh phòng-chống tội phạm

(GLO)- Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là lực lượng xung kích, thường trực trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Sau ngày miền Nam giải phóng (30-4-1975), Ty An ninh Gia Lai thành lập Tiểu ban B5, tiền thân của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Ra đời trong lúc tình hình an ninh trật tự phức tạp, rồi cùng với quá trình phát triển kinh tế-xã hội sau này, những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường làm nảy sinh nhiều loại tội phạm mới với phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Trước tình hình đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng củng cố về tổ chức và lực lượng, đổi mới nhận thức, phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, kịp thời tham mưu đề xuất Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tăng cường công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Nhờ đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã chủ động điều tra, khám phá hàng ngàn vụ án, bắt giữ, khởi tố hàng ngàn đối tượng. Điển hình như vụ Trần Phong (SN 1951) cùng đồng bọn có hành vi giết 5 người trong một gia đình xảy ra năm 1984, kết quả xét xử, 3 bị cáo nhận mức án tử hình và 1 bị cáo chung thân; vụ Nguyễn Hữu Giáp (SN 1968) cùng đồng bọn bắt cóc tống tiền xảy ra năm 1987; vụ Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Sida) cùng đồng phạm có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa...

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Văn phòng Cơ quan CSĐT quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng-chống tội phạm; chủ động đánh giá đúng tình hình để tham mưu giúp Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có các chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Duy trì và thực hiện tốt công tác phối hợp với Cơ quan Điều tra các cấp, với các ngành Tư pháp ở địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiến hành tố tụng. Tổ chức bộ máy Cơ quan Điều tra các cấp không ngừng được hoàn thiện theo hướng tập trung, chuyên sâu, trưởng thành về mọi mặt, khẳng định được vị trí nòng cốt trong công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm. Chủ động tham mưu các giải pháp tạo nguồn điều tra viên, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ điều tra giỏi về pháp luật, vững về nghiệp vụ, có trình độ và kiến thức sâu rộng, đáp ứng yêu cầu điều tra, xử lý các loại tội phạm trong tình hình mới.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác. Ảnh: Hữu Trường

Ngày 31-12-1951, Bộ Nội vụ ban hành Nghị quyết tổ chức Nha Công an Trung ương, trong đó thành lập Phòng Chấp pháp trực thuộc Ty Bảo vệ chính trị. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng Văn phòng Cơ quan CSĐT.

Từ năm 1989 đến 2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 2.426 vụ án/3.708 bị can. Chỉ tính riêng trong 5 năm (2016-2021), đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 199 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật; thụ lý điều tra 194 vụ/452 bị can, hầu hết đều là những vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc có khó khăn, vướng mắc; thẩm định, hướng dẫn 194 vụ án, vụ việc do Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện thỉnh thị, xin ý kiến; tiếp nhận, phân loại xử lý 890 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh các loại; bắt, vận động đầu thú 32 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Nhiều “án nóng”, “án điểm” được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật, đáp ứng tốt yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trải qua 46 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh được Đảng, Nhà nước tặng thưởng hàng trăm Huân chương Chiến công, Huy chương Bảo vệ Tổ quốc, Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc”, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang. Tổ chức Đảng nhiều năm liền được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Từ năm 2016 đến nay, hàng chục lượt tập thể, cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Hàng năm, đơn vị luôn đạt thành tích cao trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Thượng tá Đỗ Hồng Lam-Chánh Văn phòng Cơ quan