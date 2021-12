Trói nhân viên siêu thị Điện máy xanh, cướp tài sản 1,5 tỉ đồng

Sau khi trói nhân viên siêu thị điện máy, Chức vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát rồi phá két sắt lấy đi 200 triệu đồng và hàng chục điện thoại, máy tính, đồng hồ… Ước tính tài sản Chức lấy đi khoảng 1,5 tỉ đồng.



Chiều 7.12, một lãnh đạo Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Chức (24 tuổi, trú xã Giao Lạc, H.Giao Thủy, Nam Định) để làm rõ hành vi “cướp tài sản”.



Trước đó, ngày 30.11, Công an TP.Hà Nội nhận tin báo về việc một người đột nhập vào siêu thị Điện máy xanh (P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm) vào rạng sáng cùng ngày để cướp tài sản, đã huy động lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra.



Nghi phạm Nguyễn Văn Chức. Ảnh: Công an cung cấp



Theo Công an Q.Bắc Từ Liêm, thời điểm tiếp cận, lực lượng chức năng phát hiện anh T.V.P, là nhân viên bảo vệ của siêu thị điện máy, đang bị trói, cửa bị phá, hệ thống camera giám sát bị vô hiệu, két sắt bị phá.



Qua thống kê, siêu thị điện máy cho biết mất 200 triệu đồng trong két sắt và nhiều tài sản có giá trị, ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.



Sau nhiều ngày tích cực truy xét, Công an Q.Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an TP.Hà Nội làm rõ, bắt giữ Nguyễn Minh Chức. Lực lượng chức năng thu giữ 63 chiếc điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 1 iPad, 28 đồng hồ các loại...



Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)