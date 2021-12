Trịnh Bá Phương lãnh án 10 năm tù vì chống phá nhà nước

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nhận định các bị cáo Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc...



Ngày 15-12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Phương (36 tuổi) 10 năm tù, Nguyễn Thị Tâm (49 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, 6 năm tù cùng về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2, điều 177 Bộ luật hình sự.



Bị cáo Trịnh Bá Phương tại phiên toà - Ảnh: TTXVN



Theo cáo trạng, từ ngày 9 đến ngày 11-1-2020, lực lượng quân đội thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn và Công an Hà Nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Trong thời gian này, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm sử dụng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp các video, đăng tải các bài viết, trạng thái có nội dung xuyên tạc, bịa đặt tình hình đang diễn ra ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.



Cáo trạng cáo buộc Phương và Tâm còn phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động nhân dân chống đối chính quyền, thóa mạ, hạ uy tín lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác..., nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung phát tán của Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm đã thu hút nhiều lượt người xem, tương tác, chia sẻ, bình luận có nội dung tiêu cực, phản đối chính quyền, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.



Ngoài ra, Trịnh Bá Phương còn có hành vi tàng trữ 1 tài liệu dạng sách gồm 278 trang, trong đó trang bìa có in các dòng chữ "Phạm Đoan Trang", "Cẩm nang nuôi tù", "Luật Khoa tạp chí". Qua giám định đã kết luận tài liệu này có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân...



Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nhận định hành vi của hai bị cáo gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đe dọa, phá vỡ sự vững mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây ảnh hưởng đến uy tín và sự hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân... Các bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc...

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)