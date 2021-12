Treo thưởng 100 triệu đồng để truy tìm kẻ chạy thử xe ô tô rồi bỏ trốn

Một vụ cướp xe ô tô đặc biệt hy hữu xảy ra tại Hà Nội khi một nghi phạm hẹn chủ xe xem và thử xe ô tô rồi lái xe bỏ trốn.



Anh Nguyễn Văn Vinh đăng tải thông tin vụ cướp xe và mức treo thưởng 100 triệu đồng lên mạng xã hội. Ảnh: Đình Trường



Trao đổi với báo chí ngày 13.12, anh Nguyễn Văn Vinh (ngụ thôn Bầu, xã Kim Chung, H.Đông Anh, Hà Nội) cho biết đang nhờ mạng xã hội truy tìm tung tích thủ phạm cướp xe ô tô với thủ đoạn hy hữu. Dù treo mức thưởng 100 triệu đồng nhưng 2 tuần qua “thủ phạm vẫn bóng chim tăm cá”.



Trước đó, do gia đình không có nhu cầu sử dụng nên anh Vinh đã lên mạng xã hội rao bán chiếc xe ô tô Ford EcoSport màu đỏ mang biển số 30A-617.65 với giá 400 triệu đồng. Sau đó, một người đàn ông đã liên hệ với anh Vinh ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe này và hẹn gặp để xem xe.



Khoảng 14 giờ 30 chiều 2.12, người đàn ông muốn mua xe (mặc quần áo đen) ngồi trên xe ô tô do một tài xế chở đến nhà anh Vinh để xem xe. Ở lần lái thử xe đầu tiên, anh Vinh ngồi cùng người đàn ông lạ mặt và không thấy điều gì bất thường. Khi xe dừng đỗ trước cửa nhà, anh Vinh xuống xe rồi ra ngoài nói chuyện với tài xế, riêng người đàn ông lạ mặt vẫn lần mò bên trong xe ô tô. Khi người này phóng xe ô tô đi, anh Vinh vẫn bình thản đứng nói chuyện với người tài xế.



“Tôi cứ mải nói với người tài xế vì nghĩ là anh ấy là người nhà của người muốn mua xe ô tô. Sau 5 phút không thấy người kia lái xe quay lại, tôi quay sang hỏi tài xế thì mới vỡ lẽ rằng anh ấy chỉ là tài xế taxi”, anh Vinh cho hay.



Ngay sau vụ cướp xe xảy ra, ngoài việc lên mạng xã hội treo mức thưởng 100 triệu đồng để tìm ra thủ phạm cướp xe ô tô, anh Vinh cũng đã làm đơn trình báo lên Công an H.Đông Anh.



Công an H.Đông Anh xác nhận đã nhận được đơn trình báo về sự việc hy hữu nêu trên và đã cử lực lượng xác minh.

Theo Thái Uyên (TNO)