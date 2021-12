TP.HCM: Khởi tố Điền 'Khều' trùm giang hồ gốc Hải Phòng tổ chức đánh bạc

Tối 29.12, Bộ Công an cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can cầm đầu là Nguyễn Văn Điền (tức Điền 'Khều') cùng 15 đồng phạm về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.





Liên quan băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia mà Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an vừa triệt phá, tối 29.12, Bộ Công an cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can cầm đầu Nguyễn Văn Điền (tức Điền “Khều”, 46 tuổi, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.





Bị can Nguyễn Văn Điền. Ảnh: Thanh Tuyền



Ngoài bị can Nguyễn Văn Điền, C02 còn khởi tố 15 bị can là đàn em của Điền "Khều" về cùng hai hành vi nói trên.



CQĐT xác định, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của đường dây này khoảng 2.150 tỉ đồng.



Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2020, Điền lấy tài khoản trên trang web cá cược Bong88.com từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau. Sau đó, Điền giao cho các địa lý cấp dưới gồm: Phạm Minh Tiến (38 tuổi, quê Hải Phòng), Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng (đều 37 tuổi, quê Hải Dương, ngụ TP.HCM), Phan Hòa Bình (34 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) để tổ chức đánh bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức, chủ yếu là cá độ bóng đá.



Trong đường dây này, bị can Nguyễn Văn Dương với vai trò quản lý, chia tài khoản... Các bị can: Đỗ Văn Thu (34 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Tuyên và Trần Huy Nam (cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Sang (ngụ TP.HCM) có vai trò góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc.



Thông thường, mỗi thứ 2 hằng tuần, Điền quy định với các "đại lý" và con bạc cấp dưới tính toán tiền thắng thua để thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.



Theo C02, đây là băng nhóm phạm tội hoạt động có tổ chức do các đối tượng hình sự ở phía bắc điều hành xuyên quốc gia, tập trung chủ yếu tại TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.



Hiện C02 đang mở rộng điều tra đường dây tổ chức đánh bạc của ông "trùm" giang hồ gốc Hải Phòng là Điền "Khều".

Theo NGỌC LÊ (TNO)