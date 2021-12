TP.HCM: Cấp cứu 3 chiến sĩ công an, vì bị ném bom xăng khi đi cưỡng chế thi hành án

Các đối tượng bị cưỡng chế thi hành án đã phản kháng, ném bom xăng, khiến 3 chiến sĩ công an bị thương tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.



Thông tin từ UBND quận Phú Nhuận cho biết, đến 11h sáng ngày 8/12, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân việc một số người dân chống đối cưỡng chế thi hành án, tấn công lực lượng chức năng làm 3 người bị thương.





Một trong ba công an đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh B.T



Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, một tổ công tác đến căn nhà nêu trên để thực hiện cưỡng chế thi hành án, giao nhà theo bản án đã có hiệu lực. Tuy nhiên, người dân sống trong căn nhà phản kháng, chống đối cưỡng chế thi hành án và tấn công lực lượng chức năng. Được biết, đây là sự việc đã diễn ra từ lâu, nhưng người sống trong căn hộ trên vẫn cương quyết không chấp hành.



Theo đó, người trong nhà đã ném bom xăng tự chế vào lực lượng chức năng, khiến 3 chiến sĩ công an bị thương. Ngay sau đó, 3 chiến sĩ công an này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện cả 3 đều được theo dõi sức khỏe.



Lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận cho biết, người dân trong ngôi nhà trên gồm 2 người lớn, 2 trẻ em đều an toàn. Lực lượng chức năng địa phương vẫn đang xử lý và báo cáo về sự việc này.

