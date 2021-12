Thanh niên đánh công an do không được cho qua chốt để đến nhà vợ

Bực tức do không được qua chốt kiểm soát vùng đỏ để đến nhà vợ, Nguyễn Hoàng Anh Quốc đã chửi bới lực lượng tại chốt và đánh một đồng chí Công an TP.Phan Thiết.





Sáng ngày 1.12, Tòa án Nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc (sinh năm 1990, ngụ phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) về tội Chống người thi hành công vụ.



Vụ án được áp dụng thủ tục rút gọn. Theo cáo trạng, ngày 29.10, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết là vùng đỏ (cấp 4) nên có chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường Hàn Thuyên để kiểm soát người ra vào trên địa bàn phường.





Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc.



Chiều ngày 11.11, mặc dù biết mình đang ở trong vùng đỏ và không đủ điều kiện ra khỏi khu vực nhưng do muốn về nhà vợ ở xã khác nên Nguyễn Hoàng Anh Quốc đã điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát trên đường Hàn Thuyên. Tại đây, đồng chí Phạm Trần Lộc Nguyên đang mặc sắc phục công an ra hiệu lệnh yêu cầu Quốc dừng xe lại để kiểm tra điều kiện ra vào chốt theo quy định.



Quốc xin đi qua chốt thì được đồng chí Nguyên giải thích các quy định và Quốc không đủ điều kiện đi qua chốt. Quốc đã chửi bới và lao vào đánh đồng chí Nguyên gây thương tích nhẹ. Lực lượng tại chốt đã khống chế bắt giữ Quốc đưa về trụ sở Công an.



Bị cáo được áp giải đến TAND TP.Phan Thiết sáng 1.12.



Hội đồng xét xử nhận định hành vi trên của Quốc làm cản trở việc thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước trong phòng chống dịch COVID-19, gây mất trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần phải xử lý hình sự để răn đe và phòng ngừa tội phạm chung.



Toà án Nhân dân TP.Phan Thiết đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc 9 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1, điều 330 Bộ luật hình sự.



https://laodong.vn/phap-luat/thanh-nien-danh-cong-an-do-khong-duoc-cho-qua-chot-de-den-nha-vo-979737.ldo

Theo PHẠM DUY (LĐO)