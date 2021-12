Tên trộm xe Honda SH chém công an khi bị truy đuổi đã sa lưới

Trần Văn Chanh rủ Trần Tiến Thịnh trộm xe Honda SH của nam thanh niên rồi bỏ trốn và bị Công an truy đuổi, đã rút dao để thoát thân.



Truy đuổi 2 tên trộm xe SH, chiến sĩ công an bị chém bằng dao bầu

Trần Văn Chanh - đối tượng cùng Trần Tiến Thịnh trộm xe Honda SH. Ảnh: CACC





Ngày 18.12, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng trộm xe Honda SH, dùng dao chém Công an khi bị truy đuổi.



Hai nghi phạm này là Trần Tiến Thịnh (30 tuổi) và Trần Văn Chanh (24 tuổi) cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội.



Trước đó, tối.13.12, Chanh rủ Thịnh đi trộm cắp xe máy. Rạng sáng hôm sau, chúng mang theo hung khí là dao bầu, cùng nhau đi trên chiếc xe Honda Wave, đi lòng vòng quanh huyện Đan Phượng, tìm kiếm cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.



Khoảng 9h30 ngày 14.12, cả hai đi đến khu vực Trạm y tế xã Tân Lập đã phát hiện chiếc xe Honda SH màu đen, BKS 98B1-912.XX đang để trong sân, không có người trông coi. Sau đó, Thịnh và Chanh tìm cách tiếp cận, dùng vam phá khoá, lấy đi chiếc xe máy trên.



Sau khi phát hiện chiếc xe bị mất, anh Nguyễn Văn M (trú tại xã Tân Lập), chủ của phương tiện đã trình báo sự việc trên đến Công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng hỗ trợ tìm kiếm.



Nhận định các đối tượng chưa thể đi xa, Công an xã Tân Lập đã triển khai 4 mũi truy tìm phương tiện, đối tượng trộm cắp, tập trung vào trục đường chính đi các địa bàn lân cận.



Khi hai đối tượng chạy đến tổ dân phố số 9, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thì bị mũi công tác của Thượng uý Trịnh Ngọc Hà và Công an viên Nguyễn Văn Sướng, Công an xã Tân Lập phát hiện.



Lúc này, Thượng uý Trịnh Ngọc Hà và Công an viên Nguyễn Văn Sướng đã lao tới, chặn đầu xe, yêu cầu chấp hành sự kiểm tra của Công an.



Không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ, Chanh dùng hung khí mang theo người, chống trả quyết liệt làm anh Sướng bị thương ở tay.



Chanh lên xe của đồng bọn rồi cùng bỏ chạy về hướng Quốc lộ 32. Hình ảnh hai tên trộm xe bỏ chạy đã bị camera an ninh của người dân ghi lại. Cả hai đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.



Theo cảnh sát, Thịnh có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", còn Chanh có tiền án "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".



Không có nghề nghiệp ổn định, hai đối tượng thường thuê nhà trọ sống lang thang.

https://laodong.vn/phap-luat/ten-trom-xe-honda-sh-chem-cong-an-khi-bi-truy-duoi-da-sa-luoi-986064.ldo



Theo Quang Việt (LĐO)