Quảng Nam: Tạm giữ hình sự nhóm bị can la hét, đập phá để đòi nợ thuê

Chiều 10.12, một lãnh đạo Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Điện Bàn vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự 6 bị can đi đòi nợ thuê để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Cụ thể, 6 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Nguyên (20 tuổi); Nguyễn Văn Huy (22 tuổi); Nguyễn Phúc (22 tuổi); Nguyễn Thế Hải (22 tuổi); Trần Quốc Đạt (24 tuổi) và Lê Phước Anh (34 tuổi, tất cả đều ở H.Đại Lộc, Quảng Nam).



6 bị can đi đòi nợ thuê bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: H.Chi



Trước đó, vào lúc 19 giờ 20 ngày 4.12, Công an xã Điện Thắng Nam nhận tin báo về việc có một số thanh niên đến nhà ông Ngh. (50 tuổi, ở thôn Phong Lục Đông Nam, xã Điện Thắng Nam) la hét, đập phá, ném gạch đá vào nhà để đòi nợ.



Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Điện Bàn phối hợp Công an xã Điện Thắng Nam nhanh chóng đến hiện trường. Qua đó phát hiện 6 bị can nói trên đang có hành vi uy hiếp tinh thần, đập phá tài sản trong nhà và đe dọa, ép buộc ông Ngh. trả tiền.



Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4.2019 đến tháng 2.2020, bà U. (54 tuổi, thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam) là chị ruột ông Ngh. vay mượn của Nguyễn Thị Minh Hương (38 tuổi, ở thôn Phong Lục Tây) 200 triệu đồng để kinh doanh buôn bán (chia đều thành 4 lần vay, lãi suất 15%/tháng).



Ăn chia 50%



Đến ngày 1.2.2020, bà U. đã trả cho Hương 160 triệu đồng tiền lãi (tiền gốc vẫn giữ nguyên). Vì dịch bệnh Covid-19, bà U. kinh doanh không thuận lợi nên không còn khả năng trả tiền lãi và gốc cho Hương.



Ngay sau đó, Hương liên lạc đòi tiền bà U. nhiều lần không được nên làm giấy ủy quyền cho Lê Phước Anh đòi nợ thay. Hương tính cả gốc lẫn lãi đến hiện tại là 500 triệu đồng, nếu Anh đòi được sẽ chia 50%.



Lê Phước Anh nghe thông tin bà U. vay tiền không phải để kinh doanh mà đưa cho ông Ngh. tiêu xài cá nhân và thời gian qua chị em bà U. bán đất nên khả năng có tiền.



Chiều 4.12.2021, Anh rủ Huy, Đạt, Phúc, Nguyên và Hải đến nhà ông Ngh. đòi nợ. Thời điểm đến đòi nợ, nhà ông Ngh. khóa cổng nên 2 bị can đã leo vào nhà, đe dọa cha ông Ngh. đưa chìa khóa mở cổng.



Riêng các bị can khác đứng ngoài ném gạch đá lên mái nhà, nhổ cây cau ném vào sân nhà. Khi thấy ông Ngh., Lê Phước Anh có hành vi đe dọa, đập phá tài sản trong nhà, uy hiếp buộc ông Ngh. trả 500 triệu đồng tiền nợ.



Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản, bắt giữ các bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, Công an TX.Điện Bàn cũng đã triệu tập Nguyễn Thị Minh Hương đến trụ sở làm rõ.



Hiện vụ sự nhóm bị can đi đòi nợ thuê có hành vi cưỡng đoạt tài sản đang được Công an TX.Điện Bàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)