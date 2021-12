Quảng Nam: Bắt giam thợ xây hiếp dâm cô gái thiểu năng trí tuệ dẫn đến mang thai

Thấy H. bị thiểu năng trí tuệ, lợi dụng xây nhà cho gia đình chị H., Huỳnh Ngọc Lên nhiều lần hiếp dâm khiến chị H. mang thai.





Chiều 4.12, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Ngọc Lên (53 tuổi, ở xã Bình Đào, H.Thăng Bình) để điều tra về tội hiếp dâm.







Theo Công an H.Thăng Bình, trong thời gian từ tháng 2 - 6.2021, Huỳnh Ngọc Lên xây nhà cho bố mẹ chị H. (22 tuổi, ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình).



Trong thời gian xây nhà, Lên thấy bố mẹ chị H. thường xuyên đi vắng. Trong khi đó, chị H. bị thiểu năng trí tuệ thường xuyên ở nhà một mình. Lên đã lợi dụng khoảng thời gian này nhiều lần hiếp dâm chị H. khiến chị này mang thai.



Vụ việc ngay sau đó được người thân chị H. trình báo Công an H.Thăng Bình. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Huỳnh Ngọc Lên. Tại cơ quan công an, Lên thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin nuôi đứa trẻ khi chào đời.



Vụ hiếp dâm cô gái thiểu năng trí tuệ đang được Công an H.Thăng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)