Quảng Nam: Bắt giam giám đốc BQL dự án đầu tư và xây dựng TP. Hội An

Công an tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Giám đốc BQL Dự án đầu tư và xây dựng TP.Hội An tại nhà riêng để điều tra sai phạm liên quan đến công tác tổ chức đấu thầu.

Chiều 11.12, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban quản lý (BQL) Dự án đầu tư và xây dựng TP.Hội An (Quảng Nam) tại nhà riêng vào chiều cùng ngày (11.12).



Lực lượng chức năng đưa ông Phạm Văn Điểu (áo xanh) lên xe chuyên dụng sau khi đọc lệnh bắt, khám xét nhà riêng. Ảnh: M.C

Ông Phạm Văn Điểu bị bắt tạm giam về hành vi “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Lệnh bắt, khám xét đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Được biết, ngày 1.11, Công an TP.Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Điểu về hành vi “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do liên quan đến gói thầu dự án xây dựng bờ kè sinh thái Cẩm Kim giai đoạn 2 và các dự án khác đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, sau đó được cho tại ngoại.

Trong khi đó, một lãnh đạo TP.Hội An cho biết hiện tại vụ việc liên quan đến ông Phạm Văn Điểu đang được cơ quan công an điều tra. Qua cơ quan công an, thành phố biết được ông Điểu có dấu hiệu sai phạm liên quan đến công tác tổ chức đấu thầu một số dự án dùng ngân sách nhà nước.

Mới đây, Công an TP.Tam Kỳ cũng đã tạm giữ khẩn cấp ông Lê Hữu Vũ (33 tuổi, Giám đốc BQL Dự án Đô thị H.Thăng Bình) và Trần Thanh Dũng (34 tuổi, Phó giám đốc Công ty CP Tư vấn - Kỹ thuật xây dựng Đại Bình An) vì liên quan đến hành vi dàn xếp đấu thầu, vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, chỗ làm việc, phương tiện đối với Trần Thanh Dũng tại P.Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ).

Điều đáng nói, sau khi nhiều cán bộ bị bắt vì sai phạm liên quan đến công tác tổ chức đấu thầu, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu người có thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giới thiệu hoặc can thiệp bất hợp pháp vào quá trình lựa chọn nhà thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.