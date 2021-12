Quảng Bình: Bắt giữ khẩn cấp 6 "giang hồ làng" đi ôtô tìm người đánh để… trả thù

Một nhóm "giang hồ làng" đi trên ôtô, kéo nhau lên địa bàn xã khác tìm người đánh để trả thù. Không đánh được, chúng đã đua nhau phá tài sản.





Ngày 21-12, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) - cho biết đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng ở xã Liên Trường, để điều tra khi có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng.



Nhóm 6 đối tượng tại cơ quan công an.



Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 18-12, Nguyễn Văn Cường (SN 2002) và Trần Văn Bắc (SN 2002; cùng trú tại thôn 5, xã Liên Trường) đang đi chơi thì xảy ra mâu thuẫn với 3 đối tượng đi trên xe máy, không rõ là ai. 3 người lạ mặt này đã dùng gậy đánh Bắc và Cường khiến Cường bị thương.



Sau khi bị đánh, Bắc đã gọi cho Mai Xuân Sơn (SN 2001; trú thôn Xuân Trường, xã Liên Trường) nói về việc mình bị đánh. Sơn về nhà lấy con dao rồi điều khiển xe máy chạy dọc đường Quốc lộ 12A, theo hướng Đông - Tây để tìm kiếm nhóm người lạ mặt đã đánh Cường.



Sơn đến quán nhậu anh Hoàng Quốc Cường ở thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa để hỏi xem ai đánh Nguyễn Văn Cường. Thấy Sơn cầm dao đi vào, Phạm Văn Hiếu (SN 1995; trú thôn Cấp Sơn, xã Cảnh Hóa) bỏ chạy liền bị Sơn cầm dao đuổi theo chém. Tuy nhiên, Hiếu chạy thoát được nên Sơn quay lại quán nhậu dùng dao chém nhiều nhát trên yên xe máy BKS: 73E1-396.75 làm hư hỏng.



Trên ôtô là vỏ chai bia, nước ngọt mà các đối tượng dùng làm hung khí để tấn công.



Tiếp đó, Trần Văn Bắc rủ Mai Xuân Sơn, Mai Văn Đồng (SN 1991); Trần Anh Tuấn (SN 1999); Phạm Hồng Việt (SN 1999) và Nguyễn Văn Đồng (SN 1991; cùng trú tại xã Liên Trường) đi trên xe ô tô Kia Morning BKS: 73A-085.76 đi tìm các đối tượng để đánh để trả thù. Cả nhóm đã mang theo két vỏ chai bia, nước ngọt trên xe.



Nhóm "giang hồ làng" tiếp tục kéo đến quán nhậu anh Hoàng Quốc Cường để tiếp tục gây rối. Tại đây, chúng bắt gặp Phạm Văn Hiếu cùng nhóm bạn 4 người đang chơi tại quán, nên chúng đã dùng vỏ chai bia, dao, gậy để tấn công các nhóm bạn đi cùng Hiếu. Sau khi nhóm của Hiếu bỏ chạy, nhóm đối tượng quay trở về quán. Tại đây Mai Văn Sơn, Nguyễn Văn Đồng tìm cách phá hoại 2 chiếc xe máy BKS: 73E1-342.53 và xe BKS: 73E1-39675.



Hung khí là cây dao dài cùng nhiều vỏ chai bia, nước ngọt.



Xét thấy hành vi các đối tượng trên khá manh động, coi thường pháp luật, an ninh trật tự trên địa bàn và có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng. Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra lệnh tạm giữ các đối tượng Mai Văn Đồng, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Bắc, Phạm Hồng Việt, Nguyễn Văn Đồng và Mai Xuân Sơn để tiếp tục điều tra.



Công an huyện Quảng Trạch cũng đang tiếp tục xác minh, cũng cố tài liệu và hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi nêu trên.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)