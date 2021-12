Phó công an huyện cùng đồng đội vượt gần 1.000 km bắt nghi phạm trộm tài sản

Phó công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cùng đồng đội phối hợp ngành chức năng đã vượt gần 1.000 km từ Quảng Ngãi lên Lâm Đồng để truy bắt nghi phạm trộm tài sản.





Thượng tá Phạm Quốc Việt (đi đầu) cùng đồng đội bắt nghi phạm trộm tài sản. Ảnh: Công an H.Bình Sơn





Chiều 12.12, Công an H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, thượng tá Phạm Quốc Việt, Phó công an H.Bình Sơn cùng đồng đội, đã bắt được nghi phạm trộm tài sản của thuyền viên tàu Côn Sơn.



Trước đó, ngày 29.11.2021, Công an H.Bình Sơn tiếp nhận tin báo của Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất (trụ sở tại xã Bình Đông, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) về việc thuyền viên tàu Côn Sơn đang lưu trú tại khu nhà ở tập thể của công ty, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản gồm tiền mặt, 10 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 1 máy tính xách tay, tổng trị giá khoảng một trăm triệu đồng.



Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Bình Sơn đã phối hợp với Công an huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy xét nghi phạm.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Bình Sơn đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Hồng Tuấn (30 tuổi, ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn), từng có tiền án cướp tài sản.



Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, Tuấn đã nhanh chóng trốn lên nhà người thân ở thôn 1, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).



Nghi phạm Tuấn. Ảnh: Công an H.Bình Sơn



Ngày 9.12, sau khi vượt quãng đường gần 1.000 km, Đội cảnh sát hình sự Công an H.Bình Sơn cùng với Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại nơi Tuấn lẩn trốn. Được sự hỗ trợ của công an địa phương, lực lượng Công an Quảng Ngãi đã bắt giữ Tuấn.



Với những tài liệu chứng cứ mà cơ quan công an đưa ra, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của Tuấn tại TP.Bảo Lộc, công an đã thu giữ nhiều tang vật là tài sản của các vụ trộm cắp.



Rạng sáng 11.12, Công an H.Bình Sơn đã hoàn tất thủ tục, di lý Tuấn về trụ sở và tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Công an cũng đã khám xét nhà của Tuấn tại H.Bình Sơn, đồng thời thu giữ nhiều tang vật khác tại các tiệm điện thoại di động do nghi phạm trộm cắp và bán ra trên địa bàn. Hiện, lực lượng chức năng đã thu hồi được 2 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 1 máy tính xách tay.



Theo Phạm Anh-Hải Phong (TNO)