Nữ giám đốc bị người tình lén lấy dấu vân tay, trộm cắp 2 tỉ đồng

Thấy tiền đối tác chuyển về cho bạn gái, Nguyễn Văn Tùng lợi dụng chị này ngủ, lén lấy dấu vân tay, rồi trộm cắp 2 tỉ đồng bằng việc chuyển khoản.



Phiên toà xét xử Nguyễn Văn Tùng về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: V.D





Kết thúc phiên toà ngày 14.12, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (40 tuổi, ở Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) mức án 7 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".



Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3.2019, Nguyễn Văn Tùng và chị T.H (40 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH T.T - có quan hệ tình cảm với nhau.



Tùng sau đó chuyển đến căn hộ cao cấp của chị H và hai người sống chung như vợ chồng.



Quá trình chung sống, Tùng được chị H tin tưởng cho biết mật khẩu điện thoại, thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy nhập vào trang web ACB online.com.vn để theo dõi thông tin chuyển đến tài khoản ngân hàng của Công ty T.T.



Việc này nhằm để Tùng kiểm tra giúp chị H xem có khách hàng chuyển tiền vào tài khoản hay chưa.



Với thông tin đăng nhập trên, Tùng chỉ có thể kiểm tra, theo dõi số tiền được chuyển đến, không có khả năng thực hiện các giao dịch chuyển tiền trong tài khoản.



Nếu muốn chuyển tiền trong tài khoản trên thì phải thông qua phần mềm ACB Safekey được cài đặt trong điện thoại của chị H và phải được đăng nhập bằng dấu vân tay của nữ đại gia khi lấy mã OTP (mật khẩu dùng 1 lần trong 1 lần giao dịch).



Ngày 6.10.2019, chị H đại diện Công ty T.T ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH K Việt Nam (ở Bình Dương) để thực hiện dự án xây dựng nhà máy ở tỉnh Bình Dương.



Ngày 29.10.2019, chị H ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ K.N - đơn vị thi công cho Công ty T.T - để Công ty K.N cung cấp, lắp đặt ống gió, phụ kiện ống gió vuông và tròn bằng tôn tráng kẽm cho công trình nhà máy trên.



Theo đó, ngày 31.3.2020, Công ty K Việt Nam chuyển hơn 4,4 tỉ đồng đến tài khoản Ngân hàng ACB cho Công ty T.T nhằm thanh toán một phần tiền vật tư.



Đến khoảng 0h ngày 1.4.2020, sau khi biết trong tài khoản của công ty có tiền, lợi dụng lúc tình nhân đang ngủ, Tùng đã lấy điện thoại iPhone 8 của chị H để trên đầu giường mang sang phòng máy tính rồi mở điện thoại bằng mật khẩu do chị H cho biết từ trước.



Sau đó, bị cáo lén lấy dấu vân tay của nữ đại gia đăng nhập, lấy mã OTP, rồi thực hiện 2 lần chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản của Tùng. Trộm tiền xong, Tùng bỏ trốn.



Sau khi phát hiện bị lấy trộm tiền, chị H yêu cầu Tùng hoàn trả nhưng không được. Nữ giám đốc này đã trình báo công an.



Tại Cơ quan điều tra, Tùng cho rằng, tiền mà bị cáo lấy chính là số tiền mà trước đó đã thỏa thuận với tình nhân về việc giúp chị H thực hiện dự án xây dựng nhà máy. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định, Tùng không có liên quan gì đến Công ty T.T.



Tại toà, Tùng thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền trên của chị H. Chủ toạ cho hay, do bị cáo thành khẩn, cùng với việc bị hại có đơn cũng như tại toà xin giảm nhẹ; đã khắc phục được hậu quả nên HĐXX đã tuyên phạt mức án dưới khung hình phạt (khung 12-20 năm) như trên.

