Nhanh chóng tóm gọn kẻ sát nhân nơi rẫy vắng

(GLO)- Vụ án mạng xảy ra cách đây hơn 1 tuần ở gần chân núi đã khiến người dân điểm làng Chư Krei (thuộc thôn 4, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vô cùng bất an. Đến sáng 20-12, khi lực lượng Công an bắt giữ hung thủ, bà con mới yên tâm trở lại cuộc sống bình thường.

Thi thể bị vùi lấp trên núi

Khoảng 14 giờ ngày 10-12, người dân điểm làng Chư Krei thấy bà Đinh Thị Bor (SN 1966) mang theo gùi và dao đi một mình lên rẫy mì cách làng 3 km. Khu vực này là chân núi, thuộc lô số 42, khoảnh 3, tiểu khu 753, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Đến chiều 11-12, dân làng thấy bò của bà Bor đi lang thang, không ai chăn dắt. Sợ bà Bor gặp chuyện chẳng lành nên dân làng tổ chức lên núi tìm kiếm. Mọi người vừa hú gọi, vừa chia nhau tìm cho đến khi tối mịt mà không thấy nên đành quay về. Sáng hôm sau, tình hình cũng chẳng khá hơn. Khoảng 11 giờ 50 phút ngày 12-12, khi mọi người trở về nhà ăn cơm thì ông Đinh Nhấp-già làng Chư Krei phát hiện có một vài cành cây ở khu vực rẫy nhà bà Bor bị héo bất thường nên nán lại xem xét. Ông Nhấp đi theo dấu vết đó khoảng 30 m thì phát hiện có dấu đất mới bị đào bới dưới một bụi le. Điều làm ông kinh ngạc là có ai đó đã di chuyển 3 cục đá ở các vị trí xung quanh đến đặt lên trên phần đất này.

Ông Nhấp cuống cuồng chạy về báo tin, cả làng nhanh chóng có mặt. Con trai của bà Bor run run bê đá ra khỏi đống đất, đào lên một chút thì bàn tay phải người lộ ra. Thấy 2 chiếc vòng kim loại quen thuộc trên cổ tay nạn nhân, người con trai đau đớn nhận ra người bị vùi lấp ở đây chính là mẹ mình. Lúc này, ông Nhấp khuyên người nhà bà Bor và dân làng giữ nguyên hiện trường để trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Đinh Kơng. Ảnh: Thúy Trinh

Hung thủ sa lưới

Sau cái chết thương tâm của bà Bor, người dân điểm làng Chư Krei không dám lên rẫy, nhiều gia đình còn nhờ cán bộ Công an “hộ tống” đưa gia súc, gia cầm về làng. Trước tình hình đó, các điều tra viên của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh), Công an huyện Kông Chro và Công an xã Đak Pơ Pho vẫn kiên trì bám trụ để truy xét đối tượng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, nhưng vết cắt ở cổ làm đứt khí quản, thực quản là nguyên nhân chính gây tử vong. Dấu vết tại hiện trường cũng nói lên nơi án mạng xảy ra và nơi phát hiện thi thể nạn nhân không cùng một địa điểm.

Các nhân chứng cho biết: Bà Bor sống ở điểm làng Chư Krei từ nhiều năm nay, không có mâu thuẫn với ai. Từ lúc nạn nhân rời khỏi làng cho đến khi phát hiện chết trên núi, không ai nhìn thấy bà Bor, đồng nghĩa với việc không có thông tin về việc bà Bor lên khu vực nào, gặp gỡ ai trong khoảng thời gian này. Mặc dù manh mối về đối tượng khá mù mờ, nhưng qua sàng lọc, lực lượng Công an nhận thấy nổi lên đối tượng Đinh Kơng (SN 1993, cùng trú tại làng Chư Krei) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Đinh Kơng bị lực lượng Công an bắt giữ. Ảnh: Trần Vinh

Thiếu tá Phan Huy Giang-Điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự-cho biết: “Đinh Kơng có gia đình ở làng Chư Krei nhưng lại bỏ lên núi sống lang thang hơn 6 tháng nay. Kơng thường đi săn bắt, bẫy chuột hoặc lấy trộm thức ăn tại các chòi rẫy gần khu vực bà Bor gặp nạn để sống qua ngày. Khi chúng tôi tìm đến nơi ở của Kơng để mời về làm việc thì đối tượng vắng mặt. Một số người thấy Kơng đi sâu vào trong núi. Lực lượng Cảnh sát Điều tra đã trưng cầu giám định gen đối với các dấu vết sinh học thu được ở hiện trường. Kết quả giám định ADN cho thấy, ngoài dấu vết máu, tại hiện trường còn có dấu vết tinh trùng chính xác là của Đinh Kơng”.

Cơ quan Điều tra xác định Kơng chính là kẻ thủ ác. Tuy nhiên, việc bắt giữ Kơng không hề đơn giản vì đối tượng ở trên núi đã lâu, quen thuộc địa hình, nhiều lần cắt đuôi trinh sát. Sau hơn 1 tuần truy tìm đối tượng không thành, lực lượng Công an đổi chiến thuật, nhử Kơng ra khỏi nơi ẩn nấp.

Khoảng 9 giờ ngày 20-12, một thanh niên đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch lảng vảng định vào xin thức ăn ở một chòi rẫy-nơi một nhóm thanh niên người Bahnar đang ngồi nhậu. Bất ngờ, các trinh sát hình sự xuất hiện, nhanh chóng tra tay đối tượng vào còng số 8.

Tại cơ quan Công an, trước các chứng cứ không thể chối cãi, Kơng đã cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai: Vào chiều 10-12, Kơng thấy bà Bor đang đào chuột đồng ở cửa hang nơi đối tượng đặt bẫy. Kơng đến hỏi thì bà Bor không trả lời mà tiếp tục đào. Đối tượng đến gần hơn, to tiếng hỏi thì bà Bor giơ cuốc hăm dọa, không may trúng tay Kơng chảy máu. Đối tượng tức giận lấy khúc cây gần đó đập vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, thấy bà Bor còn sống, hắn lấy dao cắt 1 nhát vào cổ nạn nhân, đem thi thể đến vị trí khác vùi lấp xuống đất để phi tang, đồng thời xóa dấu vết tại nơi sát hại nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hay tin lực lượng Công an bắt giữ đối tượng giết người, người dân điểm làng Chư Krei như trút được gánh nặng. Ông Đinh Nhấp-người đầu tiên phát hiện địa điểm bà Bor bị vùi lấp-nói: “Lúc thấy 3 cục đá trên đống đất là mình đã nghi rồi, lạnh toát cả sống lưng. Mình cắm đầu chạy về làng. Mình là già làng mà còn như vậy huống chi là bà con. Ai cũng hoang mang, không dám đi đâu một mình. Bây giờ, Công an bắt được thủ phạm thì yên tâm rồi, mong kẻ ác sẽ bị trừng trị”.