Mạnh tay xử lý người điều khiển xe máy vi phạm

(GLO)- Tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến phương tiện mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua diễn biến phức tạp và chiếm tỷ lệ cao. Để phòng ngừa TNGT do loại phương tiện này gây ra, đặc biệt là trong dịp cuối năm khi mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã ra quân tổng kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 25-10-2021, Phòng CSGT đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-CAT-PC08 về việc ra quân tổng kiểm soát phương tiện mô tô, xe gắn máy. Theo đó, Phòng phối hợp với Công an các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu giúp chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành chức năng cùng vào cuộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, không thể tập trung đông người, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tăng cường các hình thức tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội Zalo, Facebook; đồng thời, gọi hỏi răn đe các đối tượng thanh-thiếu niên cá biệt thường tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng… Các đơn vị cũng huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn. Lực lượng CSGT rà soát, xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự giao thông liên quan đến người điều khiển mô tô, xe gắn máy để triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát phù hợp, tập trung xử phạt nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ; lạng lách, đánh võng; vi phạm quy định về nồng độ cồn; chở quá số người quy định; đi không đúng làn đường, phần đường; tránh, vượt sai quy định; không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm…

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP. Pleiku kiểm tra người điều khiển phương tiện mô tô trên địa bàn. Ảnh: Lê Anh

Tại TP. Pleiku, lực lượng Công an đã tích cực ra quân tổng kiểm soát phương tiện mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Theo ghi nhận của P.V, chỉ trong buổi tối 15-12, qua kiểm tra hơn 150 mô tô, xe gắn máy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Phù Đổng), lực lượng Công an TP. Pleiku đã phát hiện 24 trường hợp (chủ yếu là thanh-thiếu niên) vi phạm các lỗi như: vi phạm nồng độ cồn; xe độ chế đèn, ống pô, thay đổi kiểu dáng, không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện...

Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội CSGT-Trật tự (Công an TP. Pleiku) cho biết: “Để kiềm chế TNGT liên quan đến phương tiện mô tô, xe gắn máy, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, lực lượng CSGT-Trật tự đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an TP. Pleiku xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT. Ngoài ra, lực lượng CSGT-Trật tự Công an thành phố đã tích cực phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác tuần tra khép kín địa bàn và các tuyến trọng điểm, đặc biệt là từ 17 giờ đến 24 giờ hàng ngày vì đây là khoảng thời gian xảy ra TNGT nhiều nhất”.

Theo thống kê của Công an tỉnh, sau gần 2 tháng ra quân tổng kiểm soát phương tiện mô tô, xe gắn máy, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện gần 7.000 trường hợp vi phạm, tập trung vào các lỗi như: vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; đi sai phần đường, làn đường… Lực lượng Công an đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 6.500 trường hợp với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, tước quyền sử dụng 134 giấy phép lái xe và tạm giữ hơn 1.000 phương tiện mô tô, xe gắn máy vi phạm để xử lý.