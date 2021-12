Lừa đảo bán số lô đề "cứ đánh là trúng"

Dương Thanh Sơn và Dương Văn Thanh thuê căn hộ chung cư, để hoạt động lừa đảo bằng việc bán số lô đề với lời hứa "100% đánh là trúng".



Ia Pa: Triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề

Hot girl cầm đầu đường dây lô đề tiền tỷ: Bán hàng online và có cuộc sống sang chảnh

Hai bị can Thanh và Sơn cầm đầu ổ nhóm lừa đảo bán số lô đề. Ảnh: H.Trung



Ngày 8.12, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội thông tin đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Dương Thanh Sơn (23 tuổi, ở huyện Ứng Hoà) và Dương Văn Thanh (25 tuổi) cùng 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo cáo buộc, Sơn không có việc làm nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán số “lô đề” qua mạng xã hội.



Tháng 4.2021, Sơn thuê một căn hộ trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Sau đó, bị can mua tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Xuan Anh với giá 3 triệu đồng; mua bộ máy tính để bàn, điện thoại và lập nick Zalo.



Sơn thuê Kiều Văn Huỳnh (20 tuổi), đến ở tại căn hộ chung cư và thỏa thuận trả công cho thanh niên này 4 triệu đồng/tháng. Sơn hướng dẫn Huỳnh dùng khoảng 80 nick Facebook để tương tác, kết bạn với nhiều tài khoản khác.



Sơn còn giao cho Huỳnh một chiếc điện thoại iPhone 6, hướng dẫn cách tạo bài, sửa bài viết ở Zalo với nội dung mua số “lô, đề” của nick zalo Xổ số Minh Ngọc (do Sơn lập ra).



Khi khách có nhu cầu mua số “lô đề”, Sơn trực tiếp nhắn tin, và nói với khách rằng bị can làm tại công ty xổ số, có thầu mua được số “lô đề” với xác suất trúng 100%. Từ đó, bị can đưa ra giá tiền 6 triệu đồng/số bạch thủ lô; 20 triệu đồng/số bạch thủ đề và 45 triệu đồng /số ba càng.



Khách muốn mua số “lô đề” ba càng sẽ phải chuyển tiền trước vào một tài khoản ngân hàng số ...89016.



Ngày 10.5, Sơn tuyển thêm Nguyễn Xuân Kiên (17 tuổi).



Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5 đến khi bị bắt, nhóm Sơn đã lừa đảo bán số lô đề của nhiều người.



Cùng thời điểm phát hiện nhóm Sơn, lực lượng cảnh sát hình sự huyện Gia Lâm cũng khám phá một ổ nhóm khác với thủ đoạn lừa đảo tương tự do Dương Văn Thanh cầm đầu.



Thanh cũng thuê một căn hộ trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm để lừa đảo bằng hình thức bán số lô đề "100% đánh là trúng".



Thanh thuê Đào Văn Khương làm và trả công 6 triệu đồng/tháng. Thanh hướng dẫn Khương dùng 70 nick Facebook để tương tác, kết bạn với nhiều tài khoản khác...



Đầu tháng 4.2021, Khương rủ Kiều Văn Công (19 tuổi) đến làm cho Thanh. Công được giao 100 nick Facebook cùng điện thoại để tương tác với các tài khoản khác và được trả công 6 triệu đồng/tháng.



Khi khách có nhu cầu mua số “lô đề” ba càng, Thanh trực tiếp nhắn tin, và giới thiệu đang làm tại công ty xổ số, có thầu mua được số “lô đề” ba càng với xác suất trúng 100%; từ đó đưa ra giá tiền 5 triệu đồng/số bạch thủ lô; 15 triệu đồng/số bạch thủ đề và 32 triệu đồng/số ba càng.



Theo cơ quan công an, bị hại của Sơn và Thanh ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Vì cả tin họ đã rơi vào bẫy lừa đảo của các bị can, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

https://laodong.vn/phap-luat/lua-dao-ban-so-lo-de-cu-danh-la-trung-982294.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)