Loạn đả, chém 3 người thương tích sau cơn ghen với tình địch

Sau câu nói của tình địch "mày chỉ là chồng cũ", cơn ghen tiếp tục nổi lên, Nguyễn Hoài Nam (21 tuổi) cùng nhóm bạn lao vào ẩu đả với đối phương...



Nguyễn Hoài Nam gây án với nhóm bạn tình địch sau cơn ghen, khi bị đưa ra xét xử. Ảnh: V.D



Kết thúc phiên toà chiều 8.12, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Nam 10 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, còn có 3 đối tượng khác, song họ đang bỏ trốn nên cơ quan công an đã tách rút hồ sơ, xử lý sau.



Trong gần 3 tiếng xét xử, toà làm rõ, Nam có tổ chức đám cưới với người phụ nữ hơn bị cáo 4 tuổi, từ năm 2016.



Sống không đăng ký kết hôn được 3 năm, tháng 5.2019, Nam và "vợ" đường ai nấy đi.



Chia tay với Nam không lâu, chị này có người yêu mới là Vũ Tiến Đ (22 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội). Nam nảy sinh ghen tuông, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với tình địch.



Hai bên gọi điện thoại chửi nhau, hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn. Khuya 22.10.2019, khi đang ngồi cùng bạn gái và một số người bạn, anh Đ đã gọi điện thoại hẹn gặp Nam.



Khoảng một tiếng sau, Nam đến điểm hẹn. Do nhìn thấy nhóm Đ ngồi hai bên đầu phố, Nam cho rằng tình địch bố trí người để phục đánh mình nên quay về chuẩn bị hung khí.



Nam còn gọi thêm ba người bạn đi cùng. Gặp nhau, Nam nói với Đ: “Vợ tao, tao thích thì tao ngủ, ảnh hưởng gì đến mày”. Anh Đ nói: “Mày chỉ là chồng cũ của nó thôi”. Lời qua tiếng lại, hai bên xông vào đánh nhau.



Nam cầm dao đuổi chém Đ nhưng không đuổi kịp nên quay lại hiện trường. Thấy một người bạn của anh Đ cầm chổi chạy đến giơ trước mặt, Nam rút dao tông chém 1 nhát vào đỉnh đầu làm nạn nhân ngã gục xuống đường.



Không dừng lại tại đó, Nam còn cùng bạn còn gây thương tích cho hai người khác, đến khi có người can ngăn mới dừng tay.



Do được cấp cứu kịp thời nên 3 bị hại không tử vong.

