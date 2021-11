Lãnh 4 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo mua bán lan đột biến

Ngày 30.11, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tiến (SN 1992, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) 4 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Phá đường dây khai thác hàng triệu tấn than lậu, bắt 2 anh em từng giao dịch lan đột biến 250 tỉ đồng

Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn xét xử bị cáo Nguyễn Minh Tiến. Ảnh: D.T



Theo cáo trạng, ngày 6.1.2021, Nguyễn Minh Tiến dùng tài khoản facebook “Huỳnh Đức Tài” (do Tiến đăng ký trước đó) để giả mạo ông Huỳnh Đức Tài (người bán cây hoa lan qua mạng facebook) rồi nhắn tin nói chuyện với ông Trần Hữu Vương (SN 1983, thôn Thuận Long, xã Quế Phong, Quế Sơn) qua facebook để lừa mua bán lan đột biến.



Tiến đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của ông Vương. Khi chiếm được lòng tin của ông Vương, Tiến nhiều lần yêu cầu và ông Vương đã chuyển tổng cộng 251 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do Tiến cung cấp. Số tiền chiếm đoạt, Tiến đầu tư mua bán hoa lan, mua vật phẩm game, mua xe mô tô và tiêu xài cá nhân.



Sau khi phát hiện mình bị lừa, ông Trần Hữu Vương trình báo Công an huyện Quế Sơn. Ngày 8.4.2021, cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Minh Tiến.



Tại phiên tòa, bị cáo Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 4 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo có nghĩa vụ trả cho ông Vương số tiền đã chiếm đoạt.

https://baoquangnam.vn/tin-an-ninh-trat-tu/lanh-4-nam-6-thang-tu-vi-toi-lua-dao-mua-ban-lan-dot-bien-120605.html

Theo D.T (QNO)