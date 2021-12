Không đeo khẩu trang, chém vào mặt cán bộ tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở vùng đỏ

Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa tạm giữ hình sự đối tượng cố tình lao qua chốt, sử dụng hung khí gây thương tích cho cán bộ trực Chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở xã vùng đỏ.





Chiều 11-12, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Tư (SN 1989, trú xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.





Bùi Văn Tư cùng hung khí



Trước đó, vào chiều 9-12, Bùi Văn Tư đi xe máy BKS 16L7-9234, mang theo 1 thanh kiếm và 1 con dao nhọn chạy từ xã Tiên Minh sang hướng xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng.



Tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh, phát hiện Tư không đeo khẩu trang, lực lượng chức năng tại đây đã ra hiệu lệnh yêu cầu Tư dừng lại. Tuy nhiên, Tư không những không chấp hành mà còn thách thức với thành viên tổ công tác và cầm dao chém vào barie của chốt.



Thấy vậy, anh Nguyễn Văn T. là thành viên Chốt kiểm soát đi đến giải quyết thì bị Tư cầm dao chém vào mặt anh Tm, rồi tiếp tục nhặt gạch ở dưới đường ném khiến anh T. bị thương.



Ngay sau đó, Công an xã Tiên Minh và lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát đã kịp thời khống chế, bắt giữ Tư, thu giữ 1 thanh kiếm và 1 con dao nhọn.



Tại trụ sở Công an huyện Tiên Lãng, Tư thừa nhận sử dụng dùng hung khí tấn công thành viên Chốt kiểm soát dịch Covid-19 do tại xã Tiên Minh để thông chốt.



Được biết, hiện tại xã Tiên Minh là một trong các xã trên địa bàn huyện Tiên Lãng có nhiều trường hợp mắc Covid-19. Xã này đang bị áp dụng cấp độ 4 (vùng đỏ). Đối với xã có mức độ dịch cấp vùng đỏ, TP Hải Phòng giao UBND huyện Tiên Lãng thành lập các Chốt kiểm soát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố; kiểm soát chặt chẽ người qua chốt.



Chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh.



Theo quy định. người đi từ các xã cấp độ 4 đến các địa phương khác (có cấp độ dịch thấp hơn) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu. Người dân từ các địa bàn khác không được đi đến vùng cấp độ 4 (vùng đỏ), trừ các trường hợp đặc biệt và phải được chính quyền địa phương chấp nhận.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Bùi Văn Tư.





Theo Tr.Đức (NLĐO)