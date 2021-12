Khởi tố 4 nghi phạm buôn bán, vận chuyển cá thể sơn dương quý hiếm

Lực lượng Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phát hiện vụ buôn bán, vận chuyển một cá thể sơn dương quý hiếm nặng 60 kg.





Ngày 6.12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.



Các bị can bị khởi tố gồm: Cao Minh Luân (47 tuổi), Lê Trọng Tưởng (45 tuổi), Trần Công Trang (33 tuổi) và Trần Công Hùng (30 tuổi, cùng ngụ tại H.Hương Sơn). Trong đó, các bị can Luân, Tưởng và Trang bị cấm đi khỏi nơi cư trú; bị can Hùng bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.



4 người đàn ông bị khởi tố vì buôn bán và vận chuyển cá thể sơn dương. Ảnh: Phạm Đức



Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 29.11, tại khu vực thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn), các lực lượng của Công an H.Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Kim 1 phát hiện Trần Công Hùng điều khiển xe ô tô bán tải màu đen mang biển số 38C - 149.01, lưu thông trên QL8A có hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe này đang vận chuyển một cá thể sơn dương còn sống, nặng khoảng 60 kg. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hùng không xuất trình được tài liệu, giấy tờ liên quan đến cá thể động vật nói trên.



Cá thể sơn dương thuộc nhóm IB, loài nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: Phạm Đức



Qua giám định, Công an H.Hương Sơn xác định động vật do nghi phạm Hùng vận chuyển là loài sơn dương (tên khoa học là Capricornis milneedwardsii) thuộc động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB và được ưu tiên bảo vệ.



Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận cá thể sơn dương nói trên là do Lê Trọng Tưởng cùng Cao Minh Luân bẫy được trong rừng. Sau đó, 2 người này bán lại cho anh trai Hùng là Trần Công Trang. Hùng được anh trai nhờ đến nhận hàng, trả tiền và trên đường vận chuyển về nhà thì bị công an bắt giữ.



Vụ án đang được Công an H.Hương Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Phạm Đức (TNO)