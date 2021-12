Khởi tố 17 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc ngàn tỉ của Phan Sào Nam

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 17 bị can là đại lý cấp 2, thành viên trong hệ thống đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam cầm đầu.





Chiều 30.12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 17 người liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng do Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online) cầm đầu, bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá năm 2017.





Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với các bị can. Ảnh công an cung cấp



Trong đó, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 1 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”; 4 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc”; 4 bị can về hành vi “đánh bạc”.



Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”; 7 bị can về hành vi “đánh bạc”.



Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, quá trình điều tra xác định nhóm bị can kể trên là đại lý cấp 2 hoặc thành viên trong hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc đường dây “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” do Phan Sào Nam cầm đầu.



Từ tháng 7.2016 đến tháng 12.2017, qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club các bị can kể trên đã tổ chức đánh bạc, giao dịch, mua bán Rik (tiền ảo) cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.





Phan Sào Nam (42 tuổi, trú Q.1, TP.HCM) từng là Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online. Từ 18.4.2015, Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương (46 tuổi, trú Q.Quận Đống Đa, TP.Hà Nội; cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng. Đến tháng 8.2017, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây này.



Công an tỉnh Phú Thọ xác định, đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam cầm đầu có 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và khoảng gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến chứng minh được là hơn 9.853 tỉ đồng.



Theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội năm 2019, Phan Sào Nam bị tuyên phạt 5 năm tù giam về các tội “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền’’.



Trong thời gian chấp hành án, ngày 29.4.2020, TAND tỉnh Quảng Ninh bất ngừo chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho Phan Sào Nam. Tiếp đó, TAND tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho Nam. Phạm nhân Nam ra tù ngày 6.2.2021.



Vào cuộc kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra T.Ư xác định sai phạm, đã kỷ luật cảnh cáo nhiều lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ninh.



Phan Sào Nam sau đó phải chấp hành nốt thời hạn tù còn lại.



Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)