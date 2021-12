Kbang: Bắt tạm giam nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

(GLO)- Ngày 19-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng: Lê Văn Duẩn (SN 1967), Lê Trung Hiếu (SN 1995), Lê Văn Phong (SN 1972, cùng trú tại thôn 5, xã Đông, huyện Kbang) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng chống người thi hành công vụ: Phong, Hiếu, Duẩn (từ trái sang) tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang. Ảnh Công an huyện Kbang cung cấp

Theo đó, ngày 31-10, các đối tượng trên đã điều khiển xe máy vào Tiểu khu 151 thuộc lâm phần do Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Kon Hà Nừng quản lý để vận chuyển gỗ trái phép thì bị lực lượng bảo vệ rừng phát hiện, yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, cả 3 đối tượng không chấp hành mà còn dùng xe máy lao vào lực lượng bảo vệ rừng, dùng bình xịt hơi cay, gậy gỗ để chống đối và vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện tiến hành xác minh và bắt giữ các đối tượng trên.

Ngoài vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang cũng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1991, trú tại tổ 1, thị trấn Kbang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trong ngày 13 và 14-12, Công an huyện Kbang nhận được tin báo của ông N.T.L. và ông P.V.B. (cùng trú tại thị trấn Kbang) bị kẻ gian lấy trộm 2 xe máy BKS 81G1-197.04 và 81H1-024.04. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kbang đã tiến hành điều tra, xác minh và đến đêm ngày 15-12 đã bắt giữ được đối tượng Hoàng. Hiện Công an huyện Kbang đã thu giữ được 2 xe máy để trả lại cho người bị hại.