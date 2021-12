Gia Lai: Nhóm đối tượng chém người lãnh án 28 năm tù

(GLO)- Sáng 8-12, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 3 bị cáo cùng trú tại xã Cư An, huyện Đak Pơ, gồm: Đoàn Ngọc Lân (SN 1998) 11 năm tù, Nguyễn Thế Hùng (SN 2001) 9 năm tù, Trần Văn Thức (SN 1994) 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 22-10-2020, khi đang nhậu tại nhà của Hùng ở ven quốc lộ 19, Lân ra phía trước nhà đi vệ sinh thì thấy nhóm của anh Lê Đình Hân (SN 2003, trú tại thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê) đi xe máy từ huyện Đak Pơ về hướng thị xã An Khê. Lân buông lời khiêu khích, trêu chọc, rủ đánh nhau thì bị 1 thành viên trong nhóm của anh Hân chửi lại.

Bực tức, Lân quay vào nhà cầm rựa rủ Hùng, Thức điều khiển xe máy đuổi theo để đánh nhóm anh Hân. Khi đến Km 82+80 quốc lộ 19, đoạn qua thôn Tân Sơn (xã Tân An, huyện Đak Pơ) thì nhóm của Lân áp sát được xe của anh Hân. Sau đó, Lân dùng rựa chém 1 nhát trúng đầu anh Hân làm anh này ngã xuống đường bất tỉnh. Theo kết quả giám định, anh Hân bị tổn hại 49% sức khỏe.