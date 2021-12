Gia Lai: Điều tra vụ án mua bán đất không đúng quy định pháp luật xảy ra tại xã Ia Le (Chư Pưh)

(GLO)- Ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành điều tra vụ án mua bán đất không đúng quy định pháp luật xảy ra tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh) liên quan đến Chủ tịch UBND xã Ia Le cùng một số cá nhân và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Trường Thịnh.

Theo thông tin vụ việc, vào tháng 4-2020, UBND huyện Chư Pưh nhận được đơn tố cáo của bà Trịnh Thị Miên (trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) về việc ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Le (huyện Chư Pưh) có hành vi cấu kết, bao che cho một nhóm người lập hợp đồng và chứng cứ giả nhằm hợp thức hóa bán đất của bà Miên cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Trường Thịnh (gọi tắt là Công ty Trường Thịnh) có địa chỉ tại làng Ia Brel (xã Ia Le, huyện Chư Pưh). Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND huyện Chư Pưh đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh nội dung đơn tố cáo của bà Miên.

Tại Kết luận số 04/KL-UBND ngày 27-8-2020 do ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh ký xác định: Đầu năm 2017, sau khi khai thác cây bạch đàn, bà Miên thỏa thuận với ông Phạm Quốc Toản (trú tại thôn 6, xã Ia Le) hợp tác đầu tư để trồng nghệ và điều trên diện tích 22,1 ha. Theo thỏa thuận, ông Toản chịu trách nhiệm thuê nhân công và phương tiện dọn dẹp, san ủi đất, còn bà Miên đầu tư phân bón và cây giống. Dù diện tích đất này là của bà Miên nhưng ngày 20-1-2019, ông Toản đã tự ý viết giấy hoàn trả 13/22,1 ha đất tại vị trí trên cho ông Lê Trường Giang (trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) quản lý và sử dụng. Ngay sau khi có giấy viết tay của ông Toản, để hợp thức hóa toàn bộ diện tích đất 22,1 ha do bà Miên và ông Toản hợp tác làm ăn nhằm chiếm đoạt, ngày 22-1-2019, ông Giang đến UBND xã Ia Le viết bản kê khai về nguồn gốc đất là do ông khai hoang từ năm 2013.

Diện tích đất của bà Miên bị chiếm đoạt tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Ảnh: Lê Anh

Tiếp đó, trong các ngày 4 và 21-3-2019, dù chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông Giang đã 2 lần làm thủ tục chuyển nhượng công khai phá, tài sản trên đất và quyền sử dụng đất cho Công ty Trường Thịnh với tổng diện tích là 14,6 ha. Cụ thể, lần 1 với diện tích 12,3 ha, tài sản gắn liền là 3.000 cây điều, giá trị chuyển nhượng là 900 triệu đồng. Lần thứ hai, chuyển nhượng 2,3 ha cùng với 200 cây điều, với giá trị chuyển nhượng 160 triệu đồng. Điều đáng nói ở đây là dù ông Giang không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất trên, hợp đồng chuyển nhượng không kèm theo các hồ sơ theo quy định nhưng cả 2 lần làm thủ tục chuyển nhượng đều được ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Le ký xác nhận.

Trong Kết luận số 04 của UBND huyện Chư Pưh về vụ việc đã nêu rõ: Căn cứ Điều 188, Luật Đất đai năm 2013, căn cứ Điều 36, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng xác định: ông Lê Trường Giang chưa đủ điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng chứng thực không theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, hợp đồng chuyển nhượng khai phá, tài sản trên đất và toàn bộ quyền sử dụng, khai thác đất giữa ông Giang và Công ty Trường Thịnh là trái quy định của pháp luật về đất đai. Việc ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Le đã ký xác nhận vào các hợp đồng chuyển nhượng đất của ông Giang là chưa đúng quy định, dẫn đến thiệt hại kinh tế cho bà Trịnh Thị Miên.

Sau khi có kết luận của UBND huyện Chư Pưh, tháng 8-2021, bà Miên tiếp tục có đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về hành vi cấu kết, chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của ông Toản, ông Giang và ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Le.