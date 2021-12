Gia Lai đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2100/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tăng cường thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, phòng-chống tội phạm; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động nhằm gây mất ANTT. Chủ động triển khai tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội ngay từ cơ sở, đặc biệt là các loại tội phạm hình sự. Phối hợp các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm theo quy định pháp luật. Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT)...

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Lê Anh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong các đơn vị quân đội. Tăng cường bảo vệ chủ quyền biên giới và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống đột xuất xảy ra.

Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo và hàng cấm… qua biên giới.

Cục Quản lý Thị trường tăng cường nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; đầu cơ, nâng ép giá gây rối thị trường trước, trong và sau Tết.

Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm của xe ô tô chở quá tải trọng; ô tô vận tải hành khách đỗ, dừng, đón, trả khách không đúng quy định... Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông; có kế hoạch đảm bảo an toàn trong vận chuyển hành khách, hàng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán; đảm bảo công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác vận tải...