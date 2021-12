Đồng Nai: Bắt đối tượng bắn người, trốn lệnh truy nã

Ngày 17-12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, vừa di lý Đoàn Thế Cường (SN 1971, thường trú thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) từ tỉnh Kon Tum về huyện Nhơn Trạch để tiếp tục điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".





Theo điều tra ban đầu, lúc 21 giờ 30 ngày 28-4-2020, Cường đến phòng trọ của anh Nguyễn Anh Sơn (SN 1983, tạm trú khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để giải quyết mâu thuẫn về việc vay mượn tiền. Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Cường dùng 1 khẩu súng bắn đạn cao su, bắn 1 phát vào cổ họng của anh Sơn gây thương tích 23%, rồi trốn khỏi địa phương.



Cường bị di lý từ Kon Tum về Nhơn Trạch





Ngày 26-10-2020, Công an huyện Nhơn Trạch đã ban hành quyết định truy nã đối với Cường. Sau một thời gian truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13-12, Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại Thôn 2, thị trấn Sa Thầy.





Khẩu súng Cường dùng để gây án



Tiếp đó, ngày 14-12, Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ 1 khẩu súng đối mà Cường đã sử dụng để gây án rồi chôn giấu tại thôn Ana, xã E Ana, huyện Krông Ana.



Theo TIẾN MINH (SGGPO)